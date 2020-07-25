UYGUN AVM YARIN AÇILIYOR!

Isparta'ya yeni bir Alışveriş merkezi daha açılıyor! Açılışa özel yeni fırsatlar, indirimler ile Uygun AVM 24 Temmuz'da Ispartalılarla buluşuyor.

Adres: Bahçelievler mahallesi 102 cadde Alaylı Apartmanı No:7













