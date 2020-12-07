ÜST DÜZEY YALITIM VE ESTETİK İÇİN KALECAM CAM BALKON!

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Artık herkes evinde fonksiyonel ve estetik sistemler görmek istiyor. Eskiden, insanlar kışın soğuktan korunmak için balkonunu kapattırıyordu. Bu bireyin soğuktan korunmasına yardımcı olurken, tek yönlü bir çözümün yanında, binanın dış görüntüsünü etkiliyordu. Bugün, balkonu olan herkes çok yönlü bir çözüm olan Cam Balkon Sistemi ile kendi kullanım alanını kısıtlamadan evinde her mevsim kullanabileceği bir alan oluşturmak istiyor.Ayrıca evinize cam balkon yaptırarak, yağmur, gürültü, toz, haşere gibi tüm olumsuzluklara karşı da koruyabilirsiniz.Kalecampen, Isparta ve çevre illerde balkonlarınızı her mevsim kullanabilmeniz için ürettiği cam balkon sistemlerini, istediğiniz yere ve ölçüye göre projelendirerek montajını yapıyor. İstediğiniz zaman katlayıp balkon işlevine geri döndürebilmektesiniz.. Sağladığı şeffaf doku sayesinde yapınızın estetiği hiçbir şekilde zarar görmemekte, aksine zarafeti sayesinde evinize şıklık katmaktadır.Sanayi mahallesi 3255. Sk. No:3 ( Halk Bankası Yanı)Ücretsiz keşif ve uygun fiyat güvencesi ile 4 mevsim uzun ömürlü, kaliteli ve ferah kapalı alanlara sahip olabilirsiniz.Kalecampen Isparta Windoline Üretici Bayisi