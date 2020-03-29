Umre’den dönüp İlimizdeki yurtlarda karantinada tutulan vatandaşlarımızın Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Pandemi Koordinasyon Kurulu Kararları doğrultusunda;

Kesin vaka olarak tedavi edilip iyileşenlerin yurda değil direkt evlerine gönderilmesine, Kesin vakalar ile aynı odada kalanların kesin vakaların hastaneye yatış tarihinden itibaren 14 gün boyunca yurtta karantinalarına devam edilmesine, a) ve b) maddeleri dışında kalıp Umre’den dönen ve yurtta karantina altında olanlardan 14 günü tamamlayanların evlerine gönderilmesine, ancak 14 günde (Yurtta kalanlardan hala ateşi çıkıp kesinleşen yeni vakalar olmaktadır.) evde izolasyonuna devam edilmesine,

Umrecilerin tahliyesi ile ilgili olarak;

Sağlık Bakanlığınca alınan karar gereği; Yurtta kalan bütün umreci vatandaşlarımıza Koronavirüs Testi (PCR) yapılmasına, Test sonuçları negatif dahi çıkmış olsa Devletin imkanları ve gerekirse özel sektörün katkılarıyla virüsü bulaştırmayacak hijyeni ortamlarda ve sosyal mesafeyi gözetecek şekilde toplum taşıma araçlarıyla yaşadıkları il ve ilçelere ulaştırılmasına, Gerekli koordinasyonun sağlanması suretiyle söz konusu vatandaşlarımızı Umre’ye götüren seyahat acentalarının da bu göreve katkı vermelerinin temini için çalışma yapılmasına, Toplu taşıma araçlarının temini ve usulüne uygun şekilde kullanılması için Isparta Belediyemizin yetkili ve görevli olmasına, Yol güzergahındaki Valilikler de bilgilendirilerek geçişlerinin kontrollü ve sağlığı tehlikeye atmayacak şekilde tamamlanması için tedbir alınmasına, Karantina sonunda kendi illerine gidecek olan vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı talimatları ile kendi evlerinde 14 gün boyunca karantinada kalmaları zorunlu olduğundan, bu konuda gidecekleri İl Valilikleri ve Kaymakamlıklarına yazı yazılarak gerekli tedbirleri almaları hususunda bilgilendirilmelerine,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve tüm kolluk birimlerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Ömer YILMAZ İl Milli Eğitim Müdürü Uzm.Dr. Ruşen KESKİN Isparta Şehir Has. Başhekimi Uzm.Dr. Özaydın BOYLUB Merkez T.S.M. Sorumlu Tab.

Karar No : 2020 - 10 - Karar Tarihi : 29/03/202029.03.2020 Pazar günü saat 10.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir.Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi gerekmektedir.Bu amaçla, İlimizde Umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımız Koronavirüs salgını nedeniyle Isparta Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdunda 16.03.2020 tarihinde yerleştirilmiş ve 14 gün süreyle karantina altına alınarak tıbbi ve sosyal ihtiyaçları karşılanmıştır. Karantina süresi sonunda ilgili vatandaşlarımızın tahliye edilmesi ile ilgili bazı kararların alınması hasıl olmuştur.Bu kapsamda:Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 29.03.2020