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SINIF GEÇME NASIL OLACAK VE BAŞARI NASIL ÖLÇÜLECEK

SINIF GEÇME NASIL OLACAK VE BAŞARI NASIL ÖLÇÜLECEK
ISPARTA
G.Tarihi: 29.03.2020 15:02
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Bakan Ziya Selçuk açıkladı: LGS zamanında yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara ilişkin ve uzaktan eğitim ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu ve 30 Nisan sonrası için "B planı ve C planlarımız da hazır" dedi. Selçuk, ayrıca "LGS zamanında yapılacak, ertelenme söz konusu değil." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara ilişkin ve uzaktan eğitim ile ilgili CNNTurk'te kritik açıklamalarda bulundu.

Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"UZAKTAN EĞİTİMDE ANA ÜSSÜMÜZ İSTANBUL VE ANKARA'DIR"

Bizim bu uzaktan eğitimle ilgili birkaç yerde istasyonumuz var, orada öğretmenlerimiz çalışıyorlar, TRT'nin içerisinde olanlar var çalışıyorlar bir iki okulumuzda da çalışanlarımız var İstanbul ve Ankara'da.

Bu bir problemin üstesinden gelme sürecidir, kişinin önce kendisiyle birlikte olması ve kendine güven duyması arkasından çocuklarına güven vermesi bir taraftan da çocukların o yakınlık ihtiyacı da duruyor eğer aile içindeki dayanışmayı yükseltirsek bunun çözebileceğimiz bir durum olduğunu devletin bu durumu her yönüyle ele aldığını tekrar tekrar söyleyelim.

"ÇİN'DEN SONRA İLK KEZ BİZ YAPTIK"

Uzaktan eğitimde yüzde yüze yakın bir erişim var. Önümüzdeki hafta (uzaktan eğitim) çok daha rahat olacak. Uzaktan eğitimi Çin dışında ilk kez bu uygulamayı biz yaptık. ABD'de çalışmalar var. Yeni ve karşılaşılmadık durumlara uyum kabiliyeti yüksekse güven artmaya başlıyor.
 
NEDEN TV ODAKLI BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ?
Biz hane halkı araştırmalarına baktık, kaç hanemizde internet var kaç hanemizde televizyon var sonra baktık ki eğer biz her şeyi internet tabanlı yaparsak topluma erişimimiz kısıtlanacak. Önceliği TV'ye verdik çünkü hemen her evde TV var, bunu yeterli görmedik aynı zamanda EBA'da internet desteği ile çocuklarımıza eğitim imkanı sağladık. Bir de sınav senesinde olan çocuklarımızı ayırdık onlara üçüncü bir alan kurduk.

"8 GB İNTERNET YETERLİ"
İnternetle ilgili yaklaşık olarak %20'lerde bir erişilemezlik durumu var, biz bunun önüne geçmek için 12. Sınıf öğrencilerine dedik ki biz size 8gb ücretsiz internet veriyoruz. Her öğrencimizin sırasına okulun açıldığı gün bir çıkartma yapıştırdık, "Bu sana uyar mı?" diye bir soru var orada sonra bir adres var, bununla ilgili çok fazla iletişim çalışmaları da yaptık. Şu anda 8 GB internet yeterlidir.

EBA’DA YAŞANAN SORUNLAR
Bizim mevcut eş zamanlı olarak online olma kapasitemiz, yani aşırı yüklenme olunca bir sorun yaşadık. Fakat şunu yaptık her bir sınıfa saatler belirledik ve sistemi birkaç kat büyüttük.
Herkes aynı anda yüklenmesin diye ikinci sınıflar şu saat yedinci sınıflar şu saat diye ayırdık.
Şunu da yaptık, sınav senesinde olan çocukların internet altyapısını ayrı bir yerden verdik, diğerleriyle bir karışıklık olmasın diye.

ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER BULUŞABİLECEK Mİ
Bizim canlı sınıf diye bir uygulamamız var, bunu sadece 12. Ve 8. Sınıf öğrencilerimize açıyoruz önümüzdeki hafta.
Ama bir öğrenci TV programını kaçırdıysa öğleden sonra tekrarı var izleyebilir, EBA’da var oradan internetten izleyebilir.

UZAKTAN EĞİTİME DENETİM MÜMKÜN MÜ?
Bizim öğrenciler çalışıyor mu çalışmıyor mu konusunu aslında uzaktan eğitimin bir konusu ya da sorunu olarak görmüyoruz. Okullar açıkken de ödevini hemen yapanlar vardır bir de son güne bırakanlar vardır öğrencilik değişmez.
Bazı öğrenciler gerçekten belli saatlerde çalışıyorlar ama anne baba sürekli yan yana olduğu için çocuklarla müdahale etme gereği duyuyor. Bu çocuğun sorumluluğu aslında öz sorumluluk geliştirmek için de bir fırsat. Yüzbinlerce çocuk evde anne babasıyla yemek yapmaya başladı, evin işine yardım etmeye başladılar. Çocuklar hamur açmaya başlamış, babasıyla musluk tamir edenler yani birlikte bir iş yapma.

EĞİTİMİN YAVAŞ VERİLMESİ TALEBİ
Buna hak veriyorum, özellikle ilkokuldaki çocuklarımız yetişemediler. Bu bir problem mi? Problem, çözebilir miyiz? Çözebiliriz. Önümüzdeki haftadan itibaren bunlar da çözülecek.
Ayrıca içeriklerde bu haftadan itibaren 40 deney olacak.

30 NİSAN SONRASI İÇİN SENARYOLAR
Biz başından beri şunu söyledik, bu küresel bir sorun ve bunun çözümü de bilimsel metotlarla ortaya çıkabilir.
Biz de diyoruz ki MEB olarak, hem dünyadaki eğilimlere bakalım hem Bilim Kurulumuzun önerilerine bakalım. 30 Nisan kararı Bilim Kurulu’ndan mutabakatla çıktı, biz de 30 Nisan’a kadar neler yapabiliriz çalışıyoruz.
Bu yepyeni bir durum biz de öğreniyoruz.
Bütün mevzuat okullar açıkmış gibi ona göre düzenlendiği için o altyapının da bu çağa göre düzenlenmesi gerekiyor B planı ve C planlarımız da hazır.
Yazın ne olacak? Eylül ayı geçtiğimiz Eylül aylarından nasıl farklı olacak? Biz bunların hepsi olabilecekmiş gibi davranarak bunların finansmanını bunların öğretmen ihtiyacını, hepsini yeniden organize ettik. Bizim bir finansman sorunumuz yok, bizim öğretmen sayımızda da sorun yok. Sadece öğretmenlerimizin bilişim becerilerini biraz daha geliştirmeye ihtiyacımız var.
Biz şu anda 125 bin öğretmenimize bilişim becerilerini geliştirme konusunda, uluslararası internet altyapılarını kullanarak eğitim veriyoruz.
30 Nisan bizim A planımız şeklinde yürüyor, diyelim ki 30 Nisan’da okullar açılmazsa ne yapacağız? Uzaktan eğitimin altyapısı güçlendiriliyor, gelecek seneki planlamaların standart bir yıl planlaması gibi değil de yeniden yapılandırıldığı bir planımız var.

SINIF GEÇME NASIL OLACAK VE BAŞARI NASIL ÖLÇÜLECEK
Bütün dünyaya baktığımızda eğitimin sınıfların dışına taşması anlamında bir eğilim var, biz de geçtiğimiz sene ortaöğretim de önerilerimizi sunarken, bir öğrenci bir eğitimi illa sınıfta alacak diye bir şey yok.
Dünya başka bir yere doğru gidiyor eğitimde ve bu kitlesel olarak ilk defa oluyor. Bu yeni standartların gelişmesine yardımcı olacak, farklı sistemler birbirine yaklaşacak artık sadece sınıf içinde değil sınıf dışında olan dijital programlar da karnelerde olacak notlandırılacak akredite olacak.
Bizim elimizde öğrencilerimizin birinci dönem notları var, peki hiç okul açılmazsa ne olur? Bunu şu anda hukukçularımız çalışıyorlar.
Sınıf geçme yönetmeliğiyle ilgili bir karara varılacak. Biz eğitsel olmasını önemseriz, pedagojik olmasına bakarız. Biz yaptık oldu olmaz, o yüzden de itirazın yapılması ihtimal kurumların da görüşünü alıyoruz DANIŞTAY’ın mesela.

YKS ERTELENDİ, LGS’DEKİ DURUM NEDİR
LGS zamanında yapılacak, ertelenme söz konusu değil.
 
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