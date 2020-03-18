ULUBORLU BELEDİYESİ BÜLTENİ

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde Corona Virüse Karşı Alınan Önlemler devam ediyor...Uluborlu Belediyesinden resimli açıklama geldi.Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüse karşı Belediye Başkanlığı olarak önlem almaya devam ediyoruz.Zabıta personelimiz kontrolünde ilçemizde bulunan umuma açık mekanlar, parklar, resmi kurumlar ve insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde personelimiz corona virüse karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyorlar. Ayrıca perşembe pazarı öncesinde pazar alanı ve yoğurt pazarı da ilgili personelimiz tarafından dezenfekte edilecek. Belediye ve itfaiye hizmet binasına ise hijyen aparatı konularak kurumumuza gelen misafirler ve personelimiz için tedbirler alındı.