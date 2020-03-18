Rektör Çarıkçı’nın “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi” Mesajı

Aziz milletimizin mazisi birçok şanlı zaferle doludur. Bu zaferlerin en önemlisi sadece bizim tarihimize değil; dünya tarihine de yön veren Çanakkale Zaferi’dir. Çanakkale’nin geçilmezliği sadece 18 Mart Deniz Zaferi’yle değil; daha sonraki kara savaşları ile de tescil edilmiştir.

Çanakkale’de henüz lise talebesi körpecik yavrularımızdan, tıp ve mühendislik eğitimi gören genç aydınlarımızdan tutun da, kasabalarımızdaki becerikli zanaatçılarımızdan ülkemizin toprağını ekip biçen çiftçimizden olmak üzere verdiğimiz 250 bin şehitle ancak 40 yılda telafi edebildiğimiz büyük kayıplar verilerek bu günlere gelinmiştir.

Yokluk ve imkânsızlıklara rağmen Türk milletinin büyük sabırla ve vatan aşkı ile savaşması; “Ölürsem şehit, kalırsam gazi!” dedirten iman gücü, bu savaşta Mehmetçiğin bir dünya destanı yazmasına neden olmuştur. Bununla birlikte, Çanakkale’de etnik kimlikleri farklı Türk, Kürt, Laz, Çerkez… vatan evlatları omuz omuza savaşarak şehitlik mertebesine ulaşmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 250 bin şehit verdiğimiz Çanakkale Zaferi’nin 105. yılını kutlarken, bu cennet vatanı bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun!



Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

