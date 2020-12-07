Ülkü İlkokulu Artık STEM Okulu

Ülkü İlkokulu, STEM School Label , "STEM Okul Etiketi" almaya hak kazandı. Uluslararası geçerliliği olan bu etiket, Ülkü İlkokulu’na uluslararası platformda akreditasyon ve prestij kazandırdı.Ülkü İlkokulu sınıf öğretmeni Fatma TEZCAN liderliğinde, Avrupa Okul Ağı tarafından okullarda araştırma, sorgulama, üretme ve buluş yapma becerileri geliştirilerek, 21. yüzyıl insanını yetiştirme yolunda çalışmaların yapıldığı STEM projeleri yürütüldü. "Stem Kulübünden Stem Festivaline" ve "Stem Kulübünden Stem Okuluna" eTwinning projeleri ile yürütülen çalışmalarda, STEM ( Fen, Matematik, Bilim ve Teknoloji) konularının müfredat kazanımlarına entegrasyonu sağlandı ve öğrencilere 21. yüzyıl becerileri kazandırmaya yönelik etkinlikler yapıldı.