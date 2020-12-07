Isparta hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında geçtiğimiz Cuma günü saat 21:00’de başlayarak Cumartesi ve Pazar gününü kapsayıp Pazartesi saat 05:00’e kadar süren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Isparta cadde ve sokaklarına sessizlik hakimdi. Isparta halkının kısıtlamaya çok büyük oranda uyduğu görüldü. Kısıtlama süresince güvenlik güçleri de 56 saat boyunca uygulamalarına devam etti. İl merkezinde yapılan uygulamalarda araçlarıyla yada yaya olarak sokakta bulunan vatandaşlara istisna kişiler arasında olup olmadıkları sorularak gerekli belgeleri ibraz etmeleri istendi. Denetimler sonucunda kısıtlamayı ihlal eden 65 kişiye toplam 204 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. Isparta Valiliği olarak kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.ISPARTA VALİLİĞİ