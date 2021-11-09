8 Kasım 2021 Pazartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri ISPARTA HABER okuyucuları için derledik.



Kovid-19’la ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı!

Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yapılan bir çalışma, korona virüsün kısa bir süre içinde vücudu kanser ve kalp hastalıklarından koruyan protein düzeylerini yüksek oranda düşürdüğünü ortaya koydu.



Eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya hapis cezası

Eski istihbaratçı Enver Altaylı siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ üyeliği suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Yargıtay'dan emsal soyadı kararı!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, İzmir'de 14 yaşındaki çocuğun annesinin soyadını kullanmasına ilişkin verilen karara babasının yaptığı itirazı reddederek kararı onadı.



Erdoğan uyarmıştı, Macron tersini yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G20 Liderler Zirvesi’nde Macron’u uyarmasına rağmen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in, 12 Kasım'da Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek Libya konferansına katılmak için, Fransız hükümetinden resmi bir davet aldığı açıklandı.



Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru geldi

Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi güne primli başlamasının ardından 1594 puan seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.



İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hattı 2022 yılı ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.



F.Bahçe ve G.Saray bir puana razı

Süper Lig'de 12. haftanın kapanış gününde Galatasaray, Karagümrük deplasmanından 1-1'le dönerken, Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile 90+9'da penaltıdan bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.

