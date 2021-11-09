TÜRKER AVM'DE Fırsatlar Devam Ediyor....

Kosatoğlu Karın Tereyağı kg 52,90 TL

Kosatoğlu Süzme Yoğurt kg 16,90 TL

Kosatoğlu Tereyağ 1000 gr 47,90 TL

Kosatoğlu Pide Pizza Peyniri 1000 gr 37,90 TL

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Hafta içi

10:00 - 19:00

Hafta sonu

10:00 - 16:00

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İŞTE TÜRKER AVM ŞUBELERİ

Merkez şube:

Davraz Mahallesi 136. Cadde NO:28 Telefon: 0246 232 40 46

Şube1:

Davraz Mahallesi 5919 Sokak NO:3 Telefon: 0246 232 40 36

Şube2

: Ayazmana Mahallesi 237 Cadde Park Su Evleri NO:3-4 Telefon:0246 242 88 01

Şube3:

Hızırbey Mahallesi 164 Sokak NO:28 38/A Telefon:0532 503 01 14



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