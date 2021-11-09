- Kosatoğlu Karın Tereyağı kg 52,90 TL
- Kosatoğlu Süzme Yoğurt kg 16,90 TL
- Kosatoğlu Tereyağ 1000 gr 47,90 TL
- Kosatoğlu Pide Pizza Peyniri 1000 gr 37,90 TL
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Hafta içi 10:00 - 19:00 Hafta sonu 10:00 - 16:00 saatleri arasında siparişlerişniz aynı gün kapınızda!
İŞTE TÜRKER AVM ŞUBELERİ
Merkez şube:Davraz Mahallesi 136. Cadde NO:28 Telefon: 0246 232 40 46
Şube1: Davraz Mahallesi 5919 Sokak NO:3 Telefon: 0246 232 40 36
Şube2:Ayazmana Mahallesi 237 Cadde Park Su Evleri NO:3-4 Telefon:0246 242 88 01
Şube3:Hızırbey Mahallesi 164 Sokak NO:28 38/A Telefon:0532 503 01 14
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