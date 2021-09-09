9 Eylül 2021 Perşembe ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.
“İnsanüstü” bağışıklığın formülü: Enfeksiyon sonrası iki doz aşı
Yeni bir araştırma koronavirüse yakalanan kişilerin iki doz aşı yaptırması durumunda ‘insan üstü bağışıklık’ edindiğini ortaya çıkardı.Araştırmaya göre “bu kişlerderki antikorlar, 20 yıl önce ortaya çıkan ve şimdiki virüsten hayli farklı olan“Sars-Cov-1’le “ dahi savaşabiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye ziyarette bulunup Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak.
Bahçeli’den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a tam destek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adli Yıl Açılış töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua okumasına tepki gösterenlere çok sert çıkarak, "Diyanet İşleri doğru yaptı, desteğimiz tam” dedi.
Sağlık Bakanı’ndan merak uyandıran mesaj
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün" mesajını paylaşarak bugün saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını duyurdu.
Dünya gündemi ile haber turumuza devam ediyoruz
Kovid aşısı artık ısıya dayanıklı!
ABD'li bilim insanları, oda sıcaklığında etkisini kaybetmeyen, ısıya dayanıklı yeni Covid-19 aşı adayı geliştirdi. Bu aşı adaylarının bileşenlerinin ise bitkilerden veya bakterilerden elde edilen virüsler olduğu ifade edildi.
Marketlerde fahiş fiyat denetimi başladı
Ticaret Bakanlığı, son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artış iddialarına karşı harekete geçti. Bakanlık tarafından oluşturulan özel ekip, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerinde bulundu.
Spor gündemi ile haber turumuzu noktalıyoruz
Riva’da kritik görüşme
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın Hollanda'ya 6-1 kaybetmesi sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş'in, bugün bir görüşme gerçekleştireceği ortaya çıktı.