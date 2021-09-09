Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’ye gidiyor

Bahçeli’den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a tam destek

Sağlık Bakanı’ndan merak uyandıran mesaj

Kovid aşısı artık ısıya dayanıklı!

Marketlerde fahiş fiyat denetimi başladı

Riva’da kritik görüşme

Yeni bir araştırma koronavirüse yakalanan kişilerin iki doz aşı yaptırması durumunda ‘insan üstü bağışıklık’ edindiğini ortaya çıkardı.Araştırmaya göre “bu kişlerderki antikorlar, 20 yıl önce ortaya çıkan ve şimdiki virüsten hayli farklı olan“Sars-Cov-1’le “ dahi savaşabiliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye ziyarette bulunup Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adli Yıl Açılış töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua okumasına tepki gösterenlere çok sert çıkarak, "Diyanet İşleri doğru yaptı, desteğimiz tam” dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün" mesajını paylaşarak bugün saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını duyurdu.ABD'li bilim insanları, oda sıcaklığında etkisini kaybetmeyen, ısıya dayanıklı yeni Covid-19 aşı adayı geliştirdi. Bu aşı adaylarının bileşenlerinin ise bitkilerden veya bakterilerden elde edilen virüsler olduğu ifade edildi.Ticaret Bakanlığı, son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artış iddialarına karşı harekete geçti. Bakanlık tarafından oluşturulan özel ekip, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerinde bulundu.Spor gündemi ile haber turumuzu noktalıyoruz2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın Hollanda'ya 6-1 kaybetmesi sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş'in, bugün bir görüşme gerçekleştireceği ortaya çıktı.