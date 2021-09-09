Kamuda PCR testiyle ilgili son dakika kararı!81 ile yazı gönderildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu kurumlarında da PCR testiyle ilgili son dakika açıklaması yaptı.

, aşı olmayan kişilerden kamu kurumlarında da PCR testi isteneceğini duyurdu.Bakan Bilgin, tüm kamu kuruluşlarına PCR testi zorunluluğuyla ilgili yazı gönderdi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada "Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada birkez PCR testi yaptırmaları işyer/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır" ifadeleri kullandı.