Son dakika: Türkiye için tarihi an! İlk fotoğraf geldi! Peş peşe açıklamalar

Türksat 5A uydusu 8 Ocak 04.28'de uzaya gönderilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle doğu ve batıya ek olarak Orta Doğu ve Afrika Kıtası'nı da kapsama alanımıza ekleyeceğiz" dedi. Türksat 5A'ya ilişkin Başkan Erdoğan ve SpaceX'ten paylaşım geldi.