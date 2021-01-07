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Tütkiye için tarihi an! Türksat 5A için geri sayım başladı...

Tütkiye için tarihi an! Türksat 5A için geri sayım başladı...
ISPARTA
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Son dakika: Türkiye için tarihi an! İlk fotoğraf geldi! Peş peşe açıklamalar

Türksat 5A uydusu 8 Ocak 04.28'de uzaya gönderilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle doğu ve batıya ek olarak Orta Doğu ve Afrika Kıtası'nı da kapsama alanımıza ekleyeceğiz" dedi. Türksat 5A'ya ilişkin Başkan Erdoğan ve SpaceX'ten paylaşım geldi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın sabah 04.28 itibarıyla Türksat 5A'nın hizmet vereceği yörüngesine fırlatacağını belirterek, "Türksat 5A ile yeni Ku bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olacağız." dedi.

Türksat 5A, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak.


Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, ''Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun'' ifadelerini kullandı.

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Bakan Karaismailoğlu, Türksat AŞ'nin Gölbaşı yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, bugünün herkes için son derece gurur verici ve mutlu bir gün olduğunu, Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'nın uzaya gönderilmek üzere fırlatılacağını söyledi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Spacex'in paylaşımı

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Fırlatmaya saatlerin kaldığını belirten Karaismailoğlu, fırlatmanın özel yayınla yarın sabaha karşı canlı olarak dünyayla bu heyecana ortak olunacağını ifade etti.

'ÇOK BÜYÜK HAYALLERİN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜĞÜ YIL OLACAK'
Türksat 5A'nın fırlatma hazırlıkları gibi önemli çalışmaların tamamladığını ve dev projelere imza atılan bir yılın geride kaldığını dile getiren Karaismailoğlu, geçen yılın Kovid-19 salgınına rağmen milletin geleceğine ışık tutacak, ülkeyi yarınlara taşıyacak çok büyük hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yıl olduğunu kaydetti.
Gerekli tüm sağlık tedbirlerini alarak milletin özlemle beklediği hizmet ve projelere hız kesmeden devam ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, hizmete alınan projeler hakkında bilgi verdi.

laştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türksat 5A’nın fırlatılmasına saatler kaldığını belirtilerek Türkiye saatine göre 8 Ocak Cuma günü saat 4.28’deTürksat 5A’nın uzaya gönderileceği bildirildi.

'KENDİ TEKNOLOJİSİ ÜRETEN TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ'
Karaismailoğlu, yapılan çalışmalarla kendi teknolojisini üreten Türkiye ve gelecek nesillerin üretkenliğini harekete geçiren inovasyon iklimi yaratmanın amaçlandığını, yapılan çalışmaların gelecek nesillere ilham kaynağı olmasını istediklerini vurguladı.
Yarın sabah Türksat 5A'nın ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatılacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak Türksat 5A ile yeni Ku bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olacağız. 12 kilovat güçle çok daha kaliteli TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlayacağız. 30 yıl süreyle uzayda hizmet verecek Türksat 5A'nın manevra ve hizmet ömrü, diğer uydularımıza kıyasla çok daha uzun olacak. Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak 5A'daki diğer bir yenilik de 'elektrikli itki sistemi'dir. Kimyasal itki sistemine kıyasla daha az kütle oluşturan elektrikli itki sistemi sayesinde, uydumuza daha fazla haberleşme sistemi yükleme imkanı bulduk."

TESTLER BİR AY SÜRECEK
Karaismailoğlu, uydunun yörüngesine fırlatılacağı bu önemli anları canlı yayınlarla Türksat tesisine kurdukları uzay küresi vasıtasıyla paylaşacaklarını belirterek, "Fırlatmadan yarım saat sonra Türksat 5A, roketin ikinci katından ayrılacak. Ayrılmadan 35 dakika sonra da ilk sinyali almayı bekliyoruz. Fırlatmanın ardından yaklaşık 4 ay 20 gün sonra uydu, 31 derece doğu boylamındaki yörüngesine ulaşacak. 1 ay sürecek testlerin ardından da faaliyete geçirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Haberleşme alanında güce güç katacak uydu ve uzay teknolojisi çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, yörüngesine fırlatacak Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle uzaydaki aktif haberleşme uydu sayının 4'e çıkacağını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre de Türksat 5A, Türkiye saatine göre 8 Ocak Cuma günü saat 04.28'de SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak. Uydu, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek.

TÜKSAT 5B'DE SONA YAKLAŞILDI
Türksat 5B'nin yapım çalışmaların da sona yaklaşıldığı müjdesini de veren Karaismailoğlu, 42 derece doğu yörüngesine gönderecek Türksat 5B ile de Türkiye'nin Ka-bant kapasitesini artıracaklarını söyledi.
Karaismailoğlu, Türksat 5A ve 5B'nin hizmete girmesiyle Türkiye'nin frekans hakları korunurken, gelecek yeni nesil haberleşme uyduları için yeni frekans hakları elde edileceğini bildirdi.
Yerli ve milli uydu 6A'nın da uzay vatanında yerini alacağı günlerin yakın olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Medarıiftiharımız Türksat 6A'yı 2022'de tamamlayarak uzaya göndermeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Türksat 6A'nın üretiminin, mühendislik modeliyle uçuş modelinin entegrasyon faaliyetlerinin eş zamanlı olarak devam ettiği bilgisini veren Karaismailoğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde, kendi uydusunu yapabilen dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız." dedi.
Karaismailoğlu, tüm ulaşım ve iletişim yatırımlarında dünyanın nabzını tutarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak, ülkenin ve milletin layık olduğu, refah ve huzur içindeki yarınları inşa edeceklerini sözlerine ekledi.

ALTUN: ALLAH MUVAFFAK ETSİN
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türksat 5A uydusuyla ilgili sosyal medya hesabından
açıklama yaptı.

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Altun açıklamasında, ''Daha güçlü ve daha bağımsız yarınlar için Turksat5A yarın göreve başlıyor. Allah muvaffak etsin.'' ifadelerini kullandı.

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