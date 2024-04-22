Türkiye'nin kabusu oldu Gördüğünüz an ezin geçin!

Türkiye genelinde, özellikle fındık bahçelerine zarar veren ve bitkilerin öz suyunu tüketerek büyük hasara yol açan 'kahverengi kokarca' böceği, Karadeniz bölgesinde bu yıl erken bir şekilde görülmeye başlandı. Bu zararlı böcek, günde 30 kilometre gibi etkileyici bir mesafe kat edebilme yeteneğiyle hızla yayılıyor ve yetkililer, görüldüğü anda derhal imha edilmesi gerektiği konusunda uyarıyorlar.Karadeniz, dünya fındık üretim ve ticaretinin büyük bir kısmını elinde bulundururken, bu bölgeyi 'kahverengi kokarca' olarak bilinen zararlı bir böcek türü tehdit ediyor. Bu böcek, 300'den fazla bitki türüyle beslenme yeteneğine sahiptir ve uçuş kabiliyeti sayesinde hızla yayılır. Son zamanlarda yaşanan sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle, bu yıl bahçelerde daha erken bir şekilde ortaya çıktı. Uzmanlar, böceğin artan popülasyonu karşısında biyolojik mücadele yöntemlerinin yanı sıra kimyasal mücadele yöntemlerinin de kullanılmasını öneriyorlar.Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, kahverengi kokarca zararlısının bu yıl beklenenden bir ay önce ortaya çıktığını ve şimdiden yayılmaya başladığını belirtti. Geçmiş yıllara göre dört-beş kat daha fazla zarar verebileceği tahmin edilen bu zararlı böcekle mücadelede gecikildiğine dikkat çekti. Arslantürk, Amerikalı uzmanlar tarafından 'dünyanın en zararlı tarım zararlısı' olarak nitelendirilen bu böceğin kontrol altına alınması için Türkiye'nin daha önce önlemler alması gerektiğini vurguladı.Artvin bölgesindeki bazı köylerde kahverengi kokarcanın neden olduğu zararın %60'ı aştığı bildirildi ve bu durum endişe verici boyutlarda. Geçen yıl sadece 150 metre rakımlı alanlarda görülen böceğin bu yıl 700 metre rakımlı arazilere kadar ulaştığı ihbarları alındı. Bu durum, böceğin geniş bir alana zarar verebileceğini gösteriyor. Arslantürk, gerekli önlemler alınmazsa 150 bin ton civarında bir zararın meydana gelebileceğini ve bu durumun ciddi ekonomik kayıplara yol açabileceğini belirtti. Bakanlığın bu konuda acil eylem planı geliştirmesi gerektiğini vurguladı.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kahverengi kokarca böceği ile mücadele için Acil Eylem Planı Toplantısı gerçekleştirdi. Yetkililer, böceğin yayılımının alarm verici boyutlara ulaştığını ve ciddi bir müdahale gerektiğini vurguladılar. Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, mücadelede vatandaşların da rol alması gerektiğini belirterek evlerde görülen bu böceklerin yok edilmesinin önemine dikkat çekti.