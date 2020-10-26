Türkiye'nin en büyük barajında montajlar başladı



Tamamlandığında 275 metrelik gövde yüksekliğiyle çift eğrili beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında santral binası ilk kez görüntülenirken, elektrik üretecek jeneratörler monte edilmeye başlandı.



Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarına devam edilirken, gövde yüksekliği 244 metreye ulaştı.



Yusufeli Barajı ve HES inşaatında yüzde 87'lik fiziki gerçekleşme sağlanırken, santral binasının yapımı da sürüyor. Fiziki gerçekleşmenin yüzde 55’e ulaştığı santral binasında, dev jeneratörler monte edilmeye başlandı.





Gövde yüksekliği 244 metreye ulaşaşan ve tamamlanmasına son 31 metre kalan barajın toplam kurulu gücü 558 megavat ve jeneratör montaj çalışmalarına devam ediliyor.



Toplam beton hacmi 4 milyon 100 bin metreküp olan baraj inşaatında şuana kadar yaklaşık 3 milyon 700 metreküp hacme ulaşıldı.



