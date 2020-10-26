ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BÜLTENİ

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca 20-25 Ekim 2020 tarihleri arasında, uyuşturucu madde ve sahte alkollü içki ticaretinin önlenmesi amacıyla icra edilen faaliyetlerde; toplam (48) gram Esrar, (36) adet Narkotik Madde İçeren Hap, (5) gram Eroin, (1) gram Bonzai ile (10) litre Sahte Viski ele geçirilmiştir.Söz konusu olaylarda (6) şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem yapılmış, ele geçen malzemelere el konulmuştur.İsparta İl Jandarma Komutanlığı olarak; sahte alkollü içki ve uyuşturucu maddelerin halkımıza ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetlere azim ve kararlık içerisinde devam edilecektir.