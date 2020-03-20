Bakanlıktan tüm hastanelere koronavirüs genelgesi

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, özel ve vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi.Sağlık Bakanlığı akşam saatlerinde yeni bir Corona virüs genelgesi yayımladı.Enfeksiyon, göğüs, iç hastalıkları uzmanı, klinik mikrobiyoloji uzmanı hekimlerden en az ikisi olan her hastane salgın hastanesi olacak. Devlet, vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel hastanelerin kapısı Covid-19 hastalarına açıldı. Bu hastaneler Covid-19 tanısı kesinleşinceye kadar hasta kabul ve tedavi süreçlerini yürütecek. Salgın hastanelerinde bu hastalara ayrılmış bir klinik ve yoğun bakım ünitesi olacak.Ayrıntılar geliyor...