TÜRKİYE'DEKİ KORONAVİRÜS'LÜ HASTA SAYISINDA SON DURUM

Bakan Koca'nın resmi paylaşımı

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BUGÜN 29 YENİ TANI KONULDU

SADECE 3'Ü UMREDEN GELENLER, DİĞERLERİ ABD, ORTADOĞU VE AVRUPA'DAN

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Twitter hesabından yeni Koronavirüs vakaları hakkında paylaşımda bulundu.Buna göre Türkiye'deki koronavirüs'lü vaka sayısı 47'ye yükseldi.Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.son Dakika Haberi; Sağlık Bakanı Koca twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu paylaştı.Koca "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu" dedi.Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım