TÜRKİYE'DEKİ KORONAVİRÜS'LÜ HASTA SAYISINDA SON DURUM
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Twitter hesabından yeni Koronavirüs vakaları hakkında paylaşımda bulundu.
Buna göre Türkiye'deki koronavirüs'lü vaka sayısı 47'ye yükseldi.
Bakan Koca'nın resmi paylaşımı
Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.
HABERİN DETAYLARI
son Dakika Haberi; Sağlık Bakanı Koca twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu paylaştı.
BUGÜN 29 YENİ TANI KONULDU
Koca "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu" dedi.
SADECE 3'Ü UMREDEN GELENLER, DİĞERLERİ ABD, ORTADOĞU VE AVRUPA'DAN
Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım