Türkiye'de Nakit Para Kullanımı Yasaklanabilir: Tarih ve Detaylar Açıklandı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Türkiye'de nakit para kullanımına yönelik önemli bir düzenlemenin yolda olduğunu duyurdu. Şahin, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılacak değişikliklerle nakit kullanımının sınırlanacağını ve bu düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihi açıkladı.

Nakit Kullanımına Sınırlama

Şahin, 7 Eylül 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, yeni düzenlemenin 7 bin TL ve üzerindeki alışverişlerin yalnızca banka veya kredi kartlarıyla yapılmasını öngördüğünü belirtti. Bu taslak, nakit para kullanımını azaltarak daha çok elektronik ödeme yöntemlerini teşvik etmeyi hedefliyor.

Mahmut Şahin'in Açıklamaları:

"Nakit Yasaklanacak" : Şahin, düzenlemenin 7 bin TL ile başladığını, ilerleyen yıllarda bu limitin düşürülerek 5 bin TL ve ardından 2 bin 500 TL seviyelerine çekileceğini ifade etti. 2030 yılı itibarıyla ise Türkiye'de nakit para kullanımının tamamen yasaklanmasının hedeflendiğini söyledi.

: Şahin, düzenlemenin 7 bin TL ile başladığını, ilerleyen yıllarda bu limitin düşürülerek 5 bin TL ve ardından 2 bin 500 TL seviyelerine çekileceğini ifade etti. 2030 yılı itibarıyla ise Türkiye'de nakit para kullanımının tamamen yasaklanmasının hedeflendiğini söyledi. "Süslü Laflara Karnımız Tok": Şahin, bu düzenlemenin vergi kaçakçılığını ve kayıt dışı ekonomiyi önleyeceği iddialarına inanmadığını belirtti. Bu tür düzenlemelerin sadece kartlı ödemeleri teşvik etmekten öteye gitmeyeceğini ifade etti.

Düzenlemenin Ayrıntıları

Yeni düzenlemeyle birlikte:

7 Bin TL ve Üzeri Ödemeler : Bu meblağdaki alışverişlerde sadece banka, PTT veya aracı finansal kurumlar kullanılacak.

: Bu meblağdaki alışverişlerde sadece banka, PTT veya aracı finansal kurumlar kullanılacak. Tüketiciler İçin Tevsik Zorunluluğu: Nihai tüketiciler de tevsik (belgeleme) zorunluluğu kapsamına alınacak.

Ekonomik ve Sosyal Etkiler

Bu düzenlemenin sosyal ve ekonomik etkileri tartışma konusu. Özellikle büyük ölçekli alışverişlerde nakit kullanımının sınırlandırılması, bazı tüketiciler ve küçük işletmeler tarafından olumsuz karşılanabilir. Ayrıca, taslağın yalnızca ödemeleri kartla yapmayı teşvik etmekten öteye geçemeyeceği eleştirileri de gündemde.

Sonuç olarak, Türkiye'de nakit para kullanımına yönelik bu düzenlemenin, finansal işlemler ve tüketici alışkanlıkları üzerinde önemli değişiklikler yaratması bekleniyor.