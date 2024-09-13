Prof. Dr. Naci Görür: "7,2 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor"

Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin deprem riski taşıyan bölgeleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul'un bu sefer riskli bölgeler arasında olmadığına dikkat çeken Görür, özellikle Adana ve Hakkari'yi işaret etti.

Deprem Riskinin Yükseldiği Bölgeler

Adana: Prof. Dr. Görür, Adana'da Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kollarının bulunduğunu ve bu durumun enerji transferine neden olabileceğini belirtti. "Adana'da dikkatli olmak gerekiyor. Burada bir depremi tetikleyebilecek enerji transferleri yaşanabilir" dedi.

Hakkari: Hakkari bölgesinde de potansiyel bir risk bulunduğunu vurgulayan Görür, “Maraş depremleri Doğu Anadolu Fay Hattı'nı hareket ettirdi ve Arabistan levhasının kuzeye doğru kaymasına neden oldu. Bu hareketler Hakkari’yi sıkıştırmış olabilir. Hakkari’de de dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Diğer Riskli Bölgeler

Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu Fayları: Görür, Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki hareketlerin Bingöl ve Erzincan arasındaki kesimlerde de deprem riskini artırabileceğini belirtti. "Bu bölgede 7,2 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor" diyen Görür, Kuzey Anadolu Fayı'nın kırılmamış kesimlerinin de tetiklenebileceğini ekledi.

Enerji Transferleri: Görür, faylar arasında geometrik ilişkiler nedeniyle enerji transferlerinin mümkün olduğunu ve bu hareketlerin tetikleyici olabileceğini sözlerine ekledi.

Bu açıklamalar, Türkiye’nin deprem riski taşıyan bölgelerinde dikkatli olunması gerektiğini ve bu bölgelerdeki hazırlıkların gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Deprem riski yüksek olan bölgeler için yapı güvenliği ve acil durum planlarının güncellenmesi büyük önem taşıyor.