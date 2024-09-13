Ünlü Ekonomist Hakan Kara Uyardı: Bu Şekilde Borçlanmayın!

Eski TCMB Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, ekonomi gündemini değerlendirdi ve borçlanma konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Kara, özellikle 2018 yılında yapılan döviz pozisyonu düzenlemelerinin etkilerini ele alarak, kamu sektörüne büyük döviz riskinin yüklendiğini, ancak bu durumun artık tersine döndüğünü belirtti. Şirketlerin döviz borçlanmasının arttığı bu süreçte, şirketlerin risk yönetimine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Döviz Borçlanması Tehlikesi

Kara, şirketlerin döviz cinsinden borçlanmayı tercih etmelerinin TL cinsinden borçlanmanın yüksek maliyetlerinden kaynaklandığını açıkladı. Ancak bu durumun, ileride döviz açıklarının tekrar artmasına yol açabileceği uyarısında bulundu. Özellikle Fed’in faiz oranlarını düşürmesi ile şirketlerin yurt dışı tahvil ihracına yöneldiğini, bu borçlanmanın makro ihtiyati tedbirlerle kontrol altında tutulması gerektiğini belirtti.

Enflasyon Dinamikleri Değişiyor

Kara, enflasyon üzerinde baskı oluşturan faktörlerin değişmeye başladığını ve talebin zayıflamasının enflasyonu daha düşük seviyelere çekebileceğini söyledi. Bu durumun, Merkez Bankası’nın kur politikalarını daha rahat uygulamasına olanak sağlayabileceğini belirtti.

Sonuç olarak, Kara, dövizle borçlanmanın risklerine dikkat çekerek şirketlerin bu süreçte daha temkinli olmaları gerektiğini vurguladı.