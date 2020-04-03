Son dakika haberi: Türkiye'den koronavirüste yeni adım! Bakanlık'tan çok kritik karar

Son dakika haberi: Koronavirüste 'vaka tanımı' değişti. Sağlık Bakanlığı bundan böyle sadece öksürük şikayeti olana da test yapılmasına karar verdi.



Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüs 'vaka tanımı'nı değiştirdi. Ayakta başvuran hastalar için artık sadece öksürüğü olana da coronavirüs testi yapılacak.



Bakanlığın Covid-19 sorgulama kılavuzuna göre, ateşi veya öksürük, sadece öksürük, nefes darlığı ve nefes almakta zorluk şikayetlerinden herhangi birisi varsa, hastaya maske takılacak ve Covid-19 için ayrılmış alana yönlendirilecek.



BELİRTİSİ OLMAYAN HEMEN GÖNDERİLMEYECEK



Yukardaki üç soruya hayır yanıtını verenler de hemen gönderilmeyecek.



Onlara da son 14 günde kendisinin ya da ev halkından birinin yurtdışından gelip gelmediği, yakınlarından birinin solunum sıkıntısıyla hastaneye yatıp yatmadığı ve yakınlarından birinin Covid 19 olup olmadığı sorulacak.



Bu sorulardan birine evet yanıtını verirse de o kişiye test yapılacak.



KAYNAK: NTV





