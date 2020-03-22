Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Can kaybımız 21'e yükseldi

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Son 24 saatte 2.953 şpheliye test yapıldı. 277’si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor' ifadelerini kullandı.



Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüste son rakamı açıkladı. Bakan Koca, ''Son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldı. 277’si pozitif. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik." ifadelerini kullanarak Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 21'e yükseldiğini bildirdi.



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-17 Mart: 98 Vaka, 1 ölüm

-18 Mart: 191 Vaka, 2 ölüm

-19 Mart: 359 Vaka, 4 ölüm

-20 Mart: 670 Vaka, 9 ölüm

-21 Mart: 947 Vaka, 21 ölüm

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