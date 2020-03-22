ISPARTA VALİLİĞİ DUYURU

İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir.



BASIN DUYURUSU

Tarih : 21/03/2020

Konu : 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız Isparta İli Mülki Sınırlarında 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın ikametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması hakkındaki 2020/3 sayılı Valilik Kararı 21/03/2020 tarihi saat 24.00 itibariyle yürürlüğe girecek olup, Anılan karar yürürlüğe girdikten sonra;



İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı

olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuştur.

İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını

bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ISPARTA VALİLİĞİ

