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Türkiye'de Koronavirüste son durum!

Türkiye'de Koronavirüste son durum!
ISPARTA
G.Tarihi: 24.03.2020 23:15
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklama: Koronavirüste son durum!
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı. Koca, "Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 3 bin 952 test yapıldı, 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı.
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: 
"Son 24 saatte toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz."
Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi, vaka sayısı ise 1872 oldu.
 
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