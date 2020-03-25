Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklama: Koronavirüste son durum!

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı. Koca, "Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 3 bin 952 test yapıldı, 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı" ifadelerini kullandı.



Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Son 24 saatte toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz."

Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi, vaka sayısı ise 1872 oldu.

