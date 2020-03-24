ISPARTA DEFTERDARLIĞI BASIN BÜLTENİ

Gelir Vergisi Beyannamesi (kira geliri) verme ve ödeme süresi 30 Nisan 2020 tarihine kadar, 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 24 Nisan 2020 tarihine kadar, Nisan - Mayıs - Haziran aylarında verilmesi gereken muhtasar - KDV beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 tarihine kadar,

Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vergi mükellefleri, sokağa çıkma yasağının başladığı ve bittiği tarihe kadar “mücbir sebep hali” olarak kabul edilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasına engel olmak amacıyla:Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 19.03.2020 tarihli yazısı ile mükelleflerin işlemlerinin İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile yapılması öngörülmüştür.Bu bağlamda, Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilmesi gereken tüm dilekçeler elektronik ortamda (işe başlama, işi terk, şube açılış - kapanış, borcu yoktur yazısı, tecil başvurusu, uzlaşma talebi v.b) verilebilecektir.U z a t ı l m ı ş t ı r.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.