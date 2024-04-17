Türkiye Genelinde Emeklilere Müjd

Türkiye Genelinde Emeklilere Müjde: 6 Ay Boyunca Ücretsiz SGK Sağlanacak!

Sosyal Güvenlik Bakanlığı (SGK), enflasyon karşısında geçim sıkıntısı çeken emekli vatandaşlar için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Türkiye genelinde geçerli olacak yeni kararla birlikte tüm emeklilere 6 ay boyunca ücretsiz SGK sağlanacak.

Seçim öncesi beklenen seyyanen zammın gerçekleşmemesi ve enflasyonun etkisiyle maaşlarıyla hayatlarını sürdürmekte zorlanan emekliler için bu adım oldukça önemli. Türkiye'deki emekli sayısının 16 milyonu aşmasıyla birlikte, emeklilere ayrılan payın her geçen yıl azalması da dikkat çekiyor.

Mevcut maaşlarla toplumsal yaşama katılamayan ve sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamayan emekliler için yapılan bu düzenleme, sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesini de içeriyor. Özellikle fizik tedavi gibi pahalı tedavilerde yaşanan talep yoğunluğuna alternatif olması adına, kaplıca tedavileri Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alındı.

SGK'nın aldığı kararla birlikte SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı olması fark etmeksizin tüm emekliler, Türkiye'nin 81 ilindeki kaplıca hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecekler. Bu uygulamanın kalıcı hale getirilmesi için ise bayram sonrasında alınacak karar bekleniyor.

Ücretsiz kaplıca hizmetinden yararlanmak isteyen emeklilerin herhangi bir sağlık kurumundan en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı hekim tarafından verilmiş sağlık kurulu raporu almaları gerekiyor. 6 aylık süre ile sınırlı olan bu hizmetten yararlanacak olanlar, tedavinin devam edip etmediğine dair yeni bir rapor almak zorunda kalacaklar.

Bu adımın, Türkiye genelindeki emeklilerin yaşam kalitesini artırmaya ve sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya yönelik önemli bir adım olduğu belirtiliyor.