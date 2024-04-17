isparta-iyas-marketisparta-oto-ekspertiz

Türkiye Genelinde Emeklilere Müjd

Türkiye Genelinde Emeklilere Müjd
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Türkiye Genelinde Emeklilere Müjde: 6 Ay Boyunca Ücretsiz SGK Sağlanacak!
Sosyal Güvenlik Bakanlığı (SGK), enflasyon karşısında geçim sıkıntısı çeken emekli vatandaşlar için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Türkiye genelinde geçerli olacak yeni kararla birlikte tüm emeklilere 6 ay boyunca ücretsiz SGK sağlanacak.
Seçim öncesi beklenen seyyanen zammın gerçekleşmemesi ve enflasyonun etkisiyle maaşlarıyla hayatlarını sürdürmekte zorlanan emekliler için bu adım oldukça önemli. Türkiye'deki emekli sayısının 16 milyonu aşmasıyla birlikte, emeklilere ayrılan payın her geçen yıl azalması da dikkat çekiyor.
Mevcut maaşlarla toplumsal yaşama katılamayan ve sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamayan emekliler için yapılan bu düzenleme, sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesini de içeriyor. Özellikle fizik tedavi gibi pahalı tedavilerde yaşanan talep yoğunluğuna alternatif olması adına, kaplıca tedavileri Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alındı.
SGK'nın aldığı kararla birlikte SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı olması fark etmeksizin tüm emekliler, Türkiye'nin 81 ilindeki kaplıca hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecekler. Bu uygulamanın kalıcı hale getirilmesi için ise bayram sonrasında alınacak karar bekleniyor.
Ücretsiz kaplıca hizmetinden yararlanmak isteyen emeklilerin herhangi bir sağlık kurumundan en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı hekim tarafından verilmiş sağlık kurulu raporu almaları gerekiyor. 6 aylık süre ile sınırlı olan bu hizmetten yararlanacak olanlar, tedavinin devam edip etmediğine dair yeni bir rapor almak zorunda kalacaklar.
Bu adımın, Türkiye genelindeki emeklilerin yaşam kalitesini artırmaya ve sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya yönelik önemli bir adım olduğu belirtiliyor.
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bakan Koca Açıkladı
Kamuya Yüzlerce İşçi Alınacak
Yatırımcıları Heyecanlandıracak Yatırım Aracı!
Haftada 4 Gün Çalışma Modeli Türkiye'de Uygulanmaya Başlad
Flaş Asgari Ücret Açıklaması
Bakan Işıkhan Açıkladı
Erdoğan Canlı Yayında Sürpriz Destek Ödemesini Açıkladı!
Cem Küçük Emeklilere İyi ve Kötü Haberi Verdi: Zam Beklentileri Karıştı!
Açık Alanlarda Kene Tehlikesine Dikkat! Uzmanlar Uyarıyor
Dolandırıcılık Girişimine Hızlı Müdahale
Isparta'da FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı
İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Fiyatlarda Tüm Dengeler Değişecek
300 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı!
Türkiye'nin Ünlü Çay Devi Konkordato İlan Etti: İflasın Eşiğinde!
İmzaladığınız Belgeler Hayatınızı Etkileyebilir!
Altını Olanlar İçin Müjde: Süre 1 Ay Daha Uzatıldı!
Türkiye Genelinde Emeklilere Müjd
Via Temizlik & Amblaj: Trafik Güvenliğiniz İçin Yanınızda!
Ali Yerlikaya: Trafik Cezalarının İptali ve Trafik Verileri
Kardeşler Arası Miras Paylaşımında Kolaylık Sağlayan Yeni Kararlar
Çeyiz Hazırlığında İpucu
KDV Zammı Geliyor: İşletmeler Hazırlıklı Olsun!
Memur ve Emeklinin Yeni Maaşları Açıklandı: İşte Detaylar!
Isparta'nın Lezzet Durağı: Çevik Gıda Şarküteri!
Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem resmen başladı!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Kan Donduran Detaylar Ortaya ÇıktıKan Donduran Detaylar Ortaya Çıktı11 Nisan 2024
Milyonlarca Kişiye Erken Emeklilik Kapısı Açılıyor: İşte Detaylar! Milyonlarca Kişiye Erken Emeklilik Kapısı Açılıyor: İşte Detaylar!14 Nisan 2024
Tüm araçlara zorunlu takılacak Yeni uygulama geliyorTüm araçlara zorunlu takılacak Yeni uygulama geliyor13 Nisan 2024
Yakıttaki Artış Pompaya Nasıl Yansıdı?Yakıttaki Artış Pompaya Nasıl Yansıdı?11 Nisan 2024
Milyonlarca Tapu Sahibini İlgilendiren Vergi MuafiyetiMilyonlarca Tapu Sahibini İlgilendiren Vergi Muafiyeti11 Nisan 2024
Tüm Tedaviler 1 Yıl Boyunca Ücretsiz!Tüm Tedaviler 1 Yıl Boyunca Ücretsiz!13 Nisan 2024
Kardeşler Arası Miras Paylaşımında Kolaylık Sağlayan Yeni KararlarKardeşler Arası Miras Paylaşımında Kolaylık Sağlayan Yeni Kararlar16 Nisan 2024
Erdoğan biletlerini kestiErdoğan biletlerini kesti15 Nisan 2024
Memur ve Emeklinin Yeni Maaşları Açıklandı: İşte Detaylar!Memur ve Emeklinin Yeni Maaşları Açıklandı: İşte Detaylar!16 Nisan 2024
Türkiye'nin Tamamında GeçerliTürkiye'nin Tamamında Geçerli15 Nisan 2024
Seyahat Süresi 4 Saat 45 Dakika OlacakSeyahat Süresi 4 Saat 45 Dakika Olacak12 Nisan 2024
THY Uçağında Bomba Paniği: Acil İniş YapıldıTHY Uçağında Bomba Paniği: Acil İniş Yapıldı12 Nisan 2024
SGK Zorunlu DiyorSGK Zorunlu Diyor15 Nisan 2024
Maaşlar 1.346,4 TL Eksik Yatacak: "O Sektörde Çalışanlar Yandı"Maaşlar 1.346,4 TL Eksik Yatacak: "O Sektörde Çalışanlar Yandı"11 Nisan 2024
PTT'den O Kişilere 5 Bin TL Destek!PTT'den O Kişilere 5 Bin TL Destek!16 Nisan 2024
SGK Prim İadesi Nasıl Alınır?SGK Prim İadesi Nasıl Alınır?15 Nisan 2024
Emekliler için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı.Emekliler için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı.13 Nisan 2024
Emeklilerin Yüzünü Güldürecek HaberEmeklilerin Yüzünü Güldürecek Haber12 Nisan 2024
Gölcük Tabiat Parkı Müjdesi: Giriş Ücretlerinde Büyük İndirim!Gölcük Tabiat Parkı Müjdesi: Giriş Ücretlerinde Büyük İndirim!12 Nisan 2024
Yargıtay'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar! Maaşınız bir anda kesilebilirYargıtay'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar! Maaşınız bir anda kesilebilir13 Nisan 2024