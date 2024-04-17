Altını Olanlar İçin Müjde: Süre 1 Ay Daha Uzatıldı!

Altın fiyatlarıyla ilgili çeşitli senaryolar ortaya atan uzmanlar, yeni tahminlerde bulunarak yatırımcıları heyecanlandırdı. Ünlü ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, geçtiğimiz hafta tüm beklentilerin değiştiğini belirterek altın fiyatlarının, yüksek Hazine getirileri ve güçlenen ABD doları karşısında direnç gösterdiğini vurguladı.

İsrail ve İran arasındaki gerginliklerin artmasıyla birlikte jeopolitik risklerin yükselmesi, altının güvenli liman olma özelliğini korumasına neden oldu. Ancak, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranları konusunda belirsizlik yaratması ve ekonomik göstergelerin karmaşık bir tablo çizmesi, altın fiyatlarının seyrini belirsiz kılıyor.

Altın fiyatları rekor seviyelere yakın seyrederken, bugün gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları şu şekildedir:

Gram Altın: 2.600 lira

2.600 lira Çeyrek Altın: 4.489 lira

4.489 lira Cumhuriyet Altını: 17.968 lira

Doç. Dr. Eryılmaz'a göre, Amerika'nın erken faiz indirimi yapmayacağı beklentisi, altın için olumsuz bir haber gibi görünse de, jeopolitik riskler ve uluslararası rezerv talepleri altının değerini korumasını sağlıyor.

İsrail-İran geriliminin altın piyasasını nasıl etkileyeceği konusunda değerlendirmede bulunan Eryılmaz, olası bir düzeltmenin alım fırsatı olabileceğini belirtiyor ancak büyük bir düşüş beklemiyor. Dolar endeksinin tarihi zirvede olması ve gerginliğin azalması halinde, altın fiyatlarında düşüş görülebileceği tahmin ediliyor.

Tahminlere göre, 3. çeyrek gibi ons altına bağlı olarak gram altında tarihi rekorlar görülebilir. Eryılmaz, gram altının 3 bin lira üzerinde seyredebileceğini öngörüyor.

Altın piyasasında yaşanan gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar, uzmanların öngörülerini dikkate alarak stratejilerini belirlemeye devam ediyor.