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Türk profesör koronavirüs tedavi denemelerine başlıyor

Türk profesör koronavirüs tedavi denemelerine başlıyor
ISPARTA
G.Tarihi: 29.03.2020 18:41
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Türk profesör koronavirüs tedavi denemelerine başlıyor
Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Covid-19 hastalarından alınan antikorlarla corona virüs 12 hastanın tedavisi için yapılacak klinik çalışmaya Sağlık Bakanlığı'nın onay sürecinin devam ettiğini duyurdu.

Halen hastanelerde tedavi gören korona virüs hastalarıyla tedavi için klinik çalışmalar yapmak üzere izin isteyen Ovalı ve ekibi onay sürecinin devam ettiğini duyurdu.
Gelişmeyi Ovalı, sosyal medya hesabından "6 nisanda ilk covid19 spesifik immun plazma 12 hastanin tedavisi için bir klinik calisma kapsaminda kullanılmaya başlıyor. Bakanlık projemize onay verdi. Üretim başladı. Kahramanlarımı öpüyorum" diyerek duyurdu.

Haber global'in haberine göre kök hücre ve yapay deri çalışmalarıyla dünya çapında tanınan Prof. Dr. Ercüment Ovalı "28 kahraman Türk çocuğu" dediği ekibiyle birlikte laboratuvara girdi. Ovalı ve ekibi hazırladıkları projeyi Sağlık Bakanlığı'na sundu.
Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibi corona virüs vakalarının, hastalığı yenen insanların kanındaki antikorlar aracılığı ile tedavi edilebilmesi için proje hazırladı. Ovalı yaptıkları çalışmayı şöyle anlatmıştı: "Tedavi ile ilgili 4 proje hazırlamıştık. Çok kişinin bir arada olmaması için personel sayısını azalttık. İçlerinden biri, bir gün evvel beni aradı ve 'Hocam kanıma dokunuyor, biz böyle evde elimiz kolumuz bağlı duracak mıyız? Öleceksek de adam gibi ölelim' dedi. 'Ne yapmak istiyorsun? İnsanların kaçtığı bir virüsü milyonlarca defa lobaratuvarda çalışacaksın ve sadece 15 santim ötende olacak. Hepiniz hayatınızdan olursunuz' dedim. 'Ben varım' dedi. Sabah baktım bütün ekip toplanmış. Sadece başarmak için geldiler ve Türkiye'de bizim gibi bir sürü ekip var. Biz bunlardan biriyiz."

HASTALIĞI YENENLERİN KANINDAKİ ANTİKORLARIN İZOLE EDİLİP MEVCUT HASTALARDA KULLANILMASI

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na (TÜSEB) destek amacıyla başvurduklarını söylemişti. Ovalı, hazırladıkları projenin ayrıntılarını da şöyle anlattı: "Salgınla yüz yüze geldiğimizden beri grup olarak yetiştirmek için çok yoğun çalışıyoruz. Bir yere de geldik. Bakanlık aşı çalışmalarına başladı. Biz ikinci bir çağrı için öneri verdik. Bize çok hızlı dönecekler. Aşı koruyucu bir çalışma ancak başarısız olma ihtimali var. Hazırlamak kolay ama işe yaramayabilir, tekrar tekrar üzerine çalışmak gerekir ve bu zaman alır. Biz bakanlığa hiperimmün globalizm hazırlanması önerisini verdik. Yenen insanların kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer insanların tedavisinde ve korunmasında kullanılması esasına dayanıyor. Hastalığı yenenlerin plazma ve hücre bağışında bulunması gerekiyor. Yoğun bakımda yatan hastalar için bağışık olan insanların hücrelerini ve kanındaki antikorlarını kullanacağız."

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, toplum içinde görünen hastalar kadar yenenlerin de bulunduğunu ifade etti. Ovalı, "Sağlık Bakanlığı hızla donör çağrısında bulunmalı. ABD'de sağlık enstitüsü 18 yaş üstü kişilere çağrı yaptı. Hastalığı yenenleri teşhis etmemiz gerekiyor. Antiviral ilaçların yan etkileri çok fazla. İnsan kanından yapılacak olanların yan etkisi karşılaştırılmayacak kadar az" dedi.
 
Ovalı, dünyada bununla ilgili çalışmaların hangi aşamada olduğunu da şöyle yanıtladı: "SARS ve MERS'te bu yöntem kullanıldı. Ancak yeni tip corona virüs enfeksiyonu bizim için çok yeni. Önce toplumun bir kısmının bu hastalığı yenmesi gerekiyor. Ondan sonra bu grup donör olacak ve ilaç çalışması yapılacak. Bu, tarihin en eski ve emniyetli bir teknolojisidir. Bu hastalığı yenecek olan şey, bu ülkenin insanlarının kanında var."

ERCÜMENT OVALI KİMDİR?

1961 yılında dünyaya gelen Hematoloji uzmanı Ercüment Ovalı Kırklareli Babaeski doğumludur.

Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlamış ardından 19 Mayıs Üniversitesinde iç hastalıkları ihtisası, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde ise Hematoloji üst ihtisasını tamamlamıştır.

2009 yılına kadar KTÜ'de transplant ünitesi sorumlusu olarak çalışmalar gerçekleştirmiş aynı zamanda Türkiye'nin ilk hücre işlem labaratuvarını açmıştır.

Henüz 38 yaşında iken Profesör ünvanını almıştır. Günümüzde özel bir hastanenin Kemik İliği Nakli ekibinde Hematoloji Bilim Dalı Uzmanı ve aynı hastanen Hücre Laboratuvarı Direktörü olarak görevini sürdürmektedir. GMP ve Hücre tedavi ürünleri danışmanlığını yapmaktadır.

2017 yılında Amerika'dan Kan ve kök hücreden yapay deri üreten Prof. Dr. Ercüment Ovalı için, En İyi Deneysel Araştırma ünvanı ödülü verilmiştir.

Türkiye'de Hücre Laboratuvarı olarak GMP ruhsatını aldıran tek kişi olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı buluşları ile dünyaya adını duyurmayı başarmış çalışmaları ile ilklere imza atmaya devam etmektedir.

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