Uzaktan Öğretim Süreci İle İlgili Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme (Güncel)

Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde derslere, 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren mevcut ders programları aynen geçerli olacak şekilde kaldığı yerden uzaktan öğretim ile devam edilecektir. Derslerin arasınavlarının ve yarıyılsonu sınavlarının yapılıp yapılmayacağı, yapılacak olursa nasıl ve ne zaman yapılacağı önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Dersler, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ve Adobe Connect uygulaması üzerinden canlı (senkron) veya daha önce kayıtlanmış (asenkron) olarak yürütülecektir. Ayrıca yardımcı ve destek materyali olarak OBS’ye mevcut ders programlarımıza uygun olarak; ders notu, sunu, okuma metinleri, internet kaynakları, çoklu ortam materyalleri vb. dokümanları yüklenecektir. Tüm öğretim seviyelerinde; uygulamalı ders, staj, işbaşı eğitim gibi uygulamaların ne zaman ve ne şekilde yapılacağı daha sonraki günlerde sizlerle paylaşılacaktır. Uzaktan Öğretim sürecinin nasıl işleyeceği ve nasıl kullanılacağına dair bilgilendirme e-postaları tarafınıza gönderilecektir. Ayrıca web sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan bilgilendirme yapılacaktır. Bu bilgi notlarının dikkatle okunması ve size verilen talimatları yerine getirmeniz oldukça önemlidir. Teknik destek konusunda soru ve sorunlarınızı uzak@sdu.edu.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

(29.03.2020)Değerli Öğrencilerimiz;Uzaktan öğretim süreci hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.(26.03.2020)Malumunuz olduğu üzere YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, yükseköğretim kurumlarında bahar yarıyılının uzaktan öğretimle tamamlanacağını, bu yarıyıl için yüz yüze eğitim yapılmayacağını açıklamıştır. Ayrıca uzaktan öğretim altyapısı ile devam edemeyecek programlar ve uygulamalı dersler için Üniversiteler tarafından yaz döneminde yeni bir takvim oluşturulabileceğini belirtmiştir.Bu çerçevede;1. Daha önce de açıkladığımız üzere Üniversitemizde 6 Nisan 2020 Pazartesi günü mevcut ders programlarınız geçerli olacak şekilde uzaktan öğretime geçilecektir.2. Derslerinizi çeşitli teknik nedenlerle canlı (senkron) izleyememe durumuna karşı derslerin video kayıtlarını sonradan izleme imkanına sahip olacaksınız. Bunun için OBS üzerinden Adobe Connect uygulamasını (gerekirse farklı uygulamaların da kullanılması mümkün olacaktır) kullanmanız gerekmektedir. Uygulama ile ilgili tüm bilgiler e-posta aracılığı ile tarafınıza gönderilecektir. Bu bilgiler ayrıca gerek OBS’de gerekse web sayfamızda ve sosyal medya hesaplarımızda sizinle paylaşılacaktır.3. İnternet erişiminde problem yaşama ihtimali olan öğrencilerimiz için OBS’de yeterli sayıda çeşitli ders materyalleri (izlenceler, ders notları, sunumlar vb) mevcut olacaktır.4. Tamamen uygulamaya yönelik dersleriniz için Fakülte, bölüm ve programlarınız nezdinde çözümler bulunacaktır. Bu çözümler arasında yazın belirlenecek bir takvimde sıkıştırılmış eğitimler de olabilecektir. Bu noktada ilgili dekanlık ve müdürlüklerin ve de Üniversitemizin açıklamalarını lütfen dikkatle takip ediniz.5. Yarıyıl (vize) ve dönem sonu (final) sınavlarının bu şartlarda kampüste yapılma ihtimali düşüktür. Sınavların nasıl yapılacağı ile ilgili en kısa zamanda resmi sayfalarımızdan açıklama yapılacaktır. Şunu da unutmamanızı isterim ki doğal olarak bazı programlarımız açısından farklı sınav uygulamaları olabilir. Bu konuda mağduriyet yaşamamanız için her türlü gayreti gösterdiğimize emin olabilirsiniz.6. Yaz okulunun olup olamayacağı, olursa hangi tarihler arasında açılabileceği ile ilgili şu an bir karar verilmesi ve takvim ilan edilmesi mümkün değildir. Önümüzdeki günlerde salgının yayılma durumuna ve ilgili devlet kurumlarımızın vereceği kararlara göre açılıp açılmama ve açılacaksa ne zaman açılabileceğine dair kararlar alınabilir.7. Mezuniyet törenleri gibi çok büyük kalabalıkların toplandığı etkinlikler de aynı çerçevede değerlendirilmelidir. Bu tür törenler için bugünden sağlıklı ve doğru bir karar alınması mümkün değildir.8.Apart ve yurt kiraları ile ilgili şikayetleriniz Üniversite yönetimimiz tarafından yakından takip edilmekte; elimizden geldiğince konuyla ilgili kişi ve kurumlara aktarılmaktadır.9. Harç paralarının iadesi ile ilgili kurum olarak münferit bir karar verebilmemiz hukuken mümkün değildir. Bu tür kararlar için yasal bazı düzenlemeler gerekmektedir.Lisansüstü eğitim gören kıymetli öğrencilerimiz için de bazı hususlara değinmek isterim:1. Lisansüstü derslerimiz de bu süreçte 6 Nisan Pazartesi günü tekrar başlayacaktır. Bu dersler adobe connect uygulaması üzerinden yapılabileceği gibi zoom, teams, skype gibi diğer uygulamaların kullanılması da mümkün olacaktır.2. Tez izleme komiteleri, yeterlilik sınavları ve tez savunmalarının da yukarıda sayılmış olan platformlar üzerinden yapılmasına olanak tanınanacaktır.3. Enstitüler tarafından ilan edilen eğitim öğretimle ilgili bazı tarihler revize edilecek ve yaz dönemine kaydırılabilecektir. Bu konuda Üniversitemiz ve Enstitü müdürlüklerimizin web sayfalarında gerekli açıklamaları yakın zamanda görmüş olacaksınız.4. Tezlerini bitirmek için laboratuvar vs çalışmalarına ihtiyaç duyan lisansüstü öğrencilerimiz için imkanlar dahilinde ve belirli koşullarda laboratuvarlarda çalışma imkanı yaz dönemi için tanınacaktır.Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağımıza yürekten inanıyor ve sizlere güveniyorum. Hocalarınız olarak okula dönüşünüzü dört gözle bekliyoruz. Sağlıklı kalın, evde kalın.Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇarıkçıRektör---(25.03.2020)Eğitiminiz ile alakalı endişelerinizi anlıyor ve paylaşıyorum. Ülkemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde sizlerin en kaliteli eğitimi almanız ve aynı zamanda herhangi bir sağlık problemi yaşamamanız için en doğru kararları vermeye çalışıyoruz.Bu konuda ilgili Devlet kurumlarımızla ve YÖK Başkanlığımızla sıkı bir koordinasyon halinde hareket ediyoruz. Şu an için eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim şeklinde yapılması bir zorunluluktur.Devletimiz eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili yeni kararlar aldığında (okulların açılması, eğitimin yaz döneminde tamamlanması gibi) bu kararlar tüm Yükseköğretim kurumları tarafından da uygulamaya geçirilecektir.Bu olağanüstü süreçte Üniversitelerimizin münferit (kendi başına) kararlar alması mümkün değildir ve bu tür kararların #Covid19 salgını ile mücadeleyi sekteye uğratacağı açıktır.Bu nedenle ara sınav(vize), yarıyıl sonu sınavları (final), stajlar, ders uygulamalar, mezuniyet gibi konularda lütfen endişe etmeyin. Bütün bu konularda mağduriyet yaşamayacağınız kararlar Üniversitemiz yetkili organları tarafından alınmaktadır.Bunların her biri ile ilgili detaylı bilgilendirmeler sizlere, hocalarınıza ve okuduğunuz bölüm yönetimlerine ayrı ayrı gönderilecektir. Uygulamada karşılaşılan sorunlara bizler ve hocalarınız çeşitli çözümler bulacaktır.İnşallah bu zorlu süreci hem sizler ve hem de hocalarımızın katkılarıyla aşacağız. Daha sağlıklı günlerde birlikte olmak dileğiyle.Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇarıkçıRektör----(24.03.2020)Küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” olarak ilan edilen olağanüstü durum karşısında, T.C. Cumhurbaşkanlığı Kararları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının eğitim-öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan yürütülebilmesi amacıyla yayınladığı “Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları Yol Haritası” kapsamında 2019-2020 BAHARUzaktan Öğretim Sistemi üzerinden yürütülmesi ile ilgili aşağıdaki usul ve esasların uygulanmasına karar verilmiştir: