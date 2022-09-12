12 Eylül 2022 Pazartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Yargıtay’dan 'retweet' kararı!

Sosyal medya kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, başka bir hesaptaki hakareti paylaşmanın 'hakaret suçunu' içerdiğine hükmetti.



Başkan Erdoğan duyurdu: Artık ücretsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda “Artık yardımcı kaynakları da öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz” dedi.



MİT’ten PKK'nın suikast timine darbe!

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 teröristi, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.



Bakan Çavuşoğlu: Yunan halen kaşınıyor

Bakan Çavuşoğlu: "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan’a bir uyarıdır" açıklamasını yaptı.



İsveç'te, Türk kökenli siyasetçi Demirok milletvekili seçildi

İsveç'te düzenlenen genel ve yerel seçimde Türkiye kökenli Muharrem Demirok, Merkez Partisinden milletvekili oldu.



Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı

TÜİK verilerine göre, işsizlik temmuz ayında yüzde 10,1 olarak gerçekleşti. Ülke genelinde işsiz sayısı 3,4 milyon olarak belirlendi.



İtalya GP'de zafer Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı İtalya Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.



