TOBB 76.-77. Genel Kurulu Online Gerçekleşti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 76.-77. Genel Kurulu, Covid-19 tedbirleri nedeniyle elektronik ortamda gerçekleştirildi. Online gerçekleşen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar, Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan ve Genel Sekreterimiz Ali Koyak katıldı.TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul sonrası yaptığı açıklamada, “81 il ve ilçelerden katılan tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Yapılması gereken çok iş var! Oda ve Borsalarımızla birlikte üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye, dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.Isparta Ticaret Borsası