HALK ET ISPARTA HİZMETE BAŞLADI

''HALK ET, GÜVENLE TÜKET''

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Halk Et'te Antrikot, Biftek,Bonfile,Pirzola,kasap köftesi, dana sucuk, kıyma, dana antrikot, dana bonfile, dana biftek, dana kuşbaşı, bütün tavuk, kelebek, kanat, but, incik, tavuk pirzola, tereyağı, yumurta, köy yumurtası çeşitleri ve mangal malzemeleri bulunuyor.



Isparta Haber Ajansı Ailesi Olarak Hayırlı , Bereketli ve Bol Kazançlar Diliyoruz.



























Halk Et Kasap açılışı STK'lar, Kurum, Kuruluşlar ve çok sayıda halkın katılımylaIsparta'da yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunabilmek için titizlikle çalıştıklarını ve kasabın hizmete başladığını ifade eden Halk Et yetkilileri , ürün ve hizmetleri hakkında açıklamada bulundu;dedi.