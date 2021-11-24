TKDK İl Koordinatörü Gülcü ’den Başkan Adar’a Ziyaret

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Isparta İl Koordinatörü Prof.Dr. Süleyman Gülcü, Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar’ı makamında ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar ve Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan’ın hazır bulunduğu ziyarette, Isparta ve İlçelerinde hayata geçirilen TKDK projeleri hakkında bilgilendirilme yapıldı.

Ziyaret kapsamında, hibe programı çerçevesinde desteklenen ve Isparta’ da gerçekleştirilebilecek olan yatırımlar hakkında bilgiler paylaşıldı.



ITB



