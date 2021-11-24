24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLİMİZDE COŞKU İLE KUTLANDI

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Erhan BAYDUR Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Valimiz Sayın Ömer SEYMENOĞLU, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Erhan BAYDUR ve beraberindeki heyeti kabul etti. Devamında Bahçeşehir Koleji Konferans Salonunda kutlama programı düzenlendi. Programa İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Erhan BAYDUR, ilimizdeki okullarda görev yapan okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunması ile başladı. Programda İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Erhan BAYDUR yaptığı konuşmada tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutladı. Eğitime emeği geçen emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edildi. İlimizde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü yarışmalarında dereceye giren öğretmenlere ödülleri takdim edildi. Öğretmenlerden oluşan Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin söyledikleri şarkılarla program sona erdi.