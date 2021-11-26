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TİCARET BAKANLIĞI'NDAN YARIŞMA DUYURUSU

Isparta Ticaret İl Müdürlüğü Basın Bülteni (Afiş Tasarım Yarışması duyurusu

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN YARIŞMA DUYURUSU
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
10.11.2021
TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Bakanlığımızca, muhtelif görsel iletişim tekniklerinin kullanılması suretiyle, vatandaşlarımızı tüketici hakları konusunda bilinçlendirerek güncel tüketici sorunlarına karşı toplumsal farkındalık düzeyini artırmak ile sürdürülebilir tüketim kalıplarını yurt çapında teşvik etmek amacıyla, ülkemizdeki üniversitelerin Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, İletişim ve Tasarım, İletişim Bilimleri, Medya ve Görsel Sanatlar, Halkla ilişkiler ve Reklamcılık ile benzeri bölümlerinde ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrenimi görmekte olan öğrencilerin katılabileceği “Tüketici Hakları” konulu bir afiş tasarım yarışması düzenlenmiştir. Söz konusu yarışmayla ayrıca, yukarıda bahsi geçen alanlarda öğrenim hayatlarını sürdüren üniversite öğrencilerinin özgün tasarımlar üretmelerini teşvik ederek onların düşünme becerilerinin gelişmesine ve tasarımcı kimliklerinin güçlenmesine yardımcı olmak, öğrencilerin öğrenim hayatları içerisinde gerçekleştirecekleri profesyonel çalışmaları desteklemek, sergilemek ve bu yolla öğrencilerimizi kalıcı eserler bırakmaya özendirmek de amaçlanmıştır.
Bahse konu afiş tasarım yarışmasına ilişkin olarak hazırlanan şartname, muvafakatname, katılım formu ve taahhütname ile yarışma afişine https://tukctici.ticaret.gov.tr/duyurular/tuketici-haklari-konulu-afis-tasarini-yarisniasi adresinden ulaşılabilmektedir.
Genel Katılım Şartları
  • Yarışmalara katılım ücretsizdir.
  • Katılımcılar, imzalı Katılımcı formu ve taahhütname ile muvafakatnameyi doldurarak yarışmaya gönderdikleri tasarımlarının kendi ürünü olduğunu; fikirsel ve/veya biçimsel olarak başka bir afiş, karikatür, resim, video, reklam vb üretim ile benzerlik taşımadığını, tasarımda kullandıkları fotoğraf-illüstrasyon vb görsel bileşenlerin de kendi ürünü olduğunu ve telif kapsamında olmadığını beyan ve taahhüt edecektir. İmzalı başvuru formu bulunmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
  • Yarışmaya gönderilen tasarımlar daha önce yayınlanmamış, herhangi bir yarışma, sergi vb katılmamış ve telif hakları devredilmemiş olmalıdır.
  • Yarışma tamamlanıp ödül veya sergileme hakkı kazansa dahi yarışmaya gönderilen tasarımların 2 ve 3. Maddelerdeki hükümleri taşımadığı anlaşıldığında yarışmacı ihraç edilir ve verilen ödül varsa yasal faizi ile geri alınır. Telif haklarının ihlali nedeniyle doğacak her türlü ve mali sorumluluk yarışmacıya aittir.
-          Ticaret Bakanlığı temsilcileri, Seçici Kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
  • Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle bireysel olarak katılacaktır.
-          Tasarımı yapılan afişler, 50x70 cm boyutlarında dikey formatta olmalıdır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılacak ancak tüm sözel içeriğin Türkçe olması gerekmektedir. Slogan olmayan sade tasarım kabul edilmeyecek afiş ve slogan birlikte değerlendirilecektir.

-          Afişler, endüstriyel baskı teknikleri ile üretilebilecek nitelikte olmalıdır. El çizimi ile üretilmiş tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımlar işletim sistemi sınırlaması olmadan; Adobe lllustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw vb. tasarım yazılımlarından birisi ile hazırlanmış olacaktır.
-          Tasarımlar CMYK renk evreninde hazırlanacak olup, kullanılacak bitmap tabanlı görseller baskıya uygun çözünürlükte (300 dpi) olmalıdır. Bu görsellerde dijital çözünürlük ayarlaması ile detay kaybı (İnterpolasyon hatası) veya sıkıştırılmış resim formatlarından kaynaklanan görüntü deformasyonu bulunmamalıdır.
-          Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
-          Seçici kurul tarafından ödül almaya layık bir afiş bulunmazsa Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü yarışmayı tamamen iptal edebilir veya bazı derece karşılıklarını ilan etmeyebilir.
-          Seçici kurul, ödül veya sergileme derecesi alan afişler ile ilgili tasarım sahibinden ek bir ücret ödemeden değişiklik yapmasını isteyebilir. Ve/veya Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bu afişleri yayınlarken üzerinde değişiklik yapabilir.
-          Dereceye giren eser sahipleri ile yarışma katılım formunda bulunan iletişim bilgileri (mail ve telefon) ile iletişime geçilecektir. Ayrıca sonuçlar 16.Maddede belirtilen İnternet adresleri ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır. Sonuç ilan tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde kendisine ulaşılamayan veya yarışma sekretaryasına ulaşmayan yarışmacılar ödül hakkından feragat etmiş sayılır. Eserler ise 17. madde kapsamında süresiz olarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne ait olacaktır.
-          Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bu afişleri her türlü ortamda (Tv, internet, sosyal medya, katalog, takvim, kitap vb.) yayınlama ve dağıtımım yapma hakkına sahiptir.
-          Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.
-          Katılımcılar Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi http://ticaret.gov.tr adresinden ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü web sitesi https://tuketici.ticaret.gov.tr/ adresinden ayrıca https://www.facebook.com/etuketici/ ve https://twitter.com/etuketici ile www.instagram.com/etuketici sosyal medya hesaplarında yer alan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İkincil Mevzuatlar”, “Kurumsal Kimlik Kılavuzu”, “Katılım Formu ve Taahhütname”, “Yarışma Şartnamesi” ve “Muvafakatname” ye ulaşabilir. Katılımcılar Eserleri ile birlikte “Katılım Formu ve Taahhütname” ile Muvafakatnameyi doldurmak ve eserlerini teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler. Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
-          Yarışmaya gönderilen tüm eserler süresiz olarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne ait olacak ve iade edilmeyecektir. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bu afişleri her türlü ortamda (Tv, internet, sosyal medya, katalog, takvim, kitap vb.) yayınlama ve dağıtımını yapma hakkına sahiptir.

Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartlan kabul etmiş sayılırlar.
Afi-Tasar-m-Yar-mas-Duyurusu-Hk
afi
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