Son dakika haberi: Gıda etiketlerinde yeni dönem

Tarım ve Orman Bakanlığı, "gıda etiket yönetmeliğinde" değişikliğe gidiyor. Hazırlanan taslağa göre, gıda etiketlerinde yanıltıcı ifade, isim ve görseller kullanılamayacak.

İÇİNDEKİLER BİLGİSİ 2.5 KAT DAHA BÜYÜK YAZILACAK

TATLANDIRICI İÇEREN GIDALAR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3'üncü Tarım Orman Şurası'nda alınan "gıda okuryazarlığının artırılması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi" kararları doğrultusunda çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Bakanlığın hazırladığı Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde değişiklik öngören taslak, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sitesinde görüşe açıldı.Yönetmelik değişikliği konusunda, ilgili bakanlıklar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, sektör ve tüketici temsilcileri gibi tüm paydaşlar görüşünü bir ay içinde bildirebilecek.Taslak, görüşlerin alınmasının ardından oluşturulan alt komisyonda değerlendirilecek ve daha sonra Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunda ele alınacak.Komisyonda son şekli verilecek olan düzenleme, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.