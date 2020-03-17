TFF açıkladı! Süper Lig'de erteleme yok

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarının ertelenmeyeceğini ve seyircisiz olarak oynanmaya devam edeceğini açıkladı.



TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı, UEFA'yla koronavirüs nedeniyle 55 katılımcı ülkeyle yapılan toplantının ardından açıklamalar yapıyor;



Lig maçlarının oynanıp oynanmayacağı hakkında konuşan Özdemir: "Şu anda alınmış karar neyse o karar aynen devam etmektedir. Şu anda alınan karar gereğince maçlar seyircisiz olarak devam edecek." ifadelerinde bulundu.



NİHAT ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI;



"UEFA Başkanı Ceferin, EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ile ilgili bize sunum yaptı. Ana nedeni, EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesiydi. Eğer işler yolunda gitseydi, EURO2020 12 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya-Türkiye maçıyla başlayacaktı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu maçların 11 Haziran-11 Temmuz 20212 tarihlerinde yapılma kararı alındı. TFF olarak biz de bu karara destek verdiğimizi söyledik."



HAZİRAN'A KADAR TÜM LİGLER BİTMELİ



"Ayrıca UEFA üyesi ülkelerin Mart ayı sonunda hazırlık maçları vardı. Bu maçların da Haziran 2020'de oynanma kararı alındı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için ise hazırlanan senaryoları bize sundular. haziran sonuna kadar tüm liglerin ve organizasyonların bitirilmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini açıkladılar. Haziran sonu itibariyle liglerin tamamının sonlanması arzulanmaktadır."



NİSAN AYININ SONUNA KADAR DEVAM



"Türkiye'de alınan karar neyse devam edecek. Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynamaya devam edeceğiz."

