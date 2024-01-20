TES-İŞ Sendikası'ndan Kamu İşçilerinin Ücret Adaleti İçin Talepler

TES-İŞ Sendikası, ekonomik krizler ve yüksek enflasyonun etkisiyle kamu ve özel sektörde çalışan işçilerin satın alma gücünün azaldığını belirterek, kamu işyerlerinde ücret dengesinin korunması ve iş barışının sağlanması için taleplerde bulundu. Yaşanan yüksek enflasyon ve fiyat dalgalanmalarının farklı statülere ve toplu iş sözleşmesi yürürlük tarihlerine göre çalışanlar arasındaki ücret dengesini bozduğunu ifade eden sendika, çözüm için şu taleplerde bulundu:

Toplu iş sözleşmelerinin farklı enflasyon rakamlarına tabi olmaması için yürürlük tarihlerinin 1 Ocak'ta birleştirilmesi. Tüm kamu çalışanlarına refah payı verilmesi.

Sendika, taleplerini yerine getirmek amacıyla ilgili tüm kurumları resmi yazılarla bilgilendirdiklerini ve konuyu basın açıklamalarıyla gündemde tuttuklarını belirtti. Ayrıca, Genel Başkanları İrfan KABALOĞLU'nun, TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu'na taşıdığı talepleri, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY başkanlığında oluşturulan heyetle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat IŞIKHAN'a ilettikleri ifade edildi.

Sendika, taleplerinin haklı ve yerinde olduğunu vurgulayarak, Hükümetten kamudaki ücret adaletsizliğini gidermek ve iş barışını tesis etmek adına gerekli adımları atmalarını beklediklerini ifade etti. "Gerçek enflasyona göre işçi alacaklıdır" diyen sendika, işçilerin haklarını savunma mücadelesine devam edeceklerini ve taleplerinin kabul görmesini umut ettiklerini belirtti.