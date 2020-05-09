TELALEM'DEN KABLOSUZ ELEKRONİK ÜRÜNLER

Isparta

'da akıllı telefon ve elektronik ürün kullancılarının durağı haline gelen Telalem, gün geçtikçe ürün yelpazesini genişletiyor.



Bu haberimizde sizlere iki harika ürünü tanıtıcağız.

İlk olarak:

Kablosuz görüntü ve ses aktarıcı

Nabız ölçme

Adım sayma

Kalori hesaplama

Uyku takibi

Titreşimli alarm

Hatırlatıcı

Bluetooth

Telefon bildirimlerini iletme

Mesafe ölçme

Akıllı Saat Nedir?

Akıllı Saat Özellikleri Nelerdir?

İŞTE TELALEM'İN ELEKTRONİK REYONLARI

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Android ve iPhone(iOS)'larda, telefondaki görüntü ve ses dosyalarını akıllı televizyon üzerinden dinlemek ve izlemek için birçok seçenek mevcut.Ama arada kablo olmadan hem görüntü hemde sesi aktarma işlemi yapmak istiyorsanız aşağıdaki ürün tam size göre...TV'deki HDMI girişine bağlanan bu cihazla kayıpsız olarak telefonundaki görüntü ve sesi çok hızlı bir şekilde aktarabilirsiniz.Türkiye'de en çok takip edilen teknoloji ürünlerinin yer aldığı Telalem'de akıllı bileklik ve akıllık saat modellerini bulabilirsiniz.Su ve toz geçirmez dayanıklı yapıya sahip akıllı bileklik modelleri aynı zamanda oldukça uzun süre şarj gerektirmeden kullanılabiliyor.Akıllı bileklikler ne işe yarar, neden almalıyım derseniz: Akıllı bileklikler, telefonlarınızı tamamlayan ve vücut verilerinizi toplayan aksesuarlardır diyebiliriz. Kalp ritmi, nabız, yakılan kalori vb spor ya da egzersiz esnasındaki verileri size aktardığı gibi; telefondan gelen bildirimleri de anında görmenize olanak tanırlar.Akıllı bileklikler, akıllı saatler daha küçük bir ekran ve daha az işlemci gücü ve hafızaya sahip olduğu için çok fazla kişiselleştirilebilir cihazlar. Aşağıda akıllı bileklik modellerinde bulabileceğiniz özellikler yer alıyor;Akıllı saat için, bilgisayar sistemi ile entegre edilmiş bir kol saati diyebiliriz. Akıllı saate şu aşamada giyilebilir teknoloji ürünlerinin en iyisi olarak bakabiliriz.Akıllı saat, klasik bir saatten daha çok işleve sahiptir. Akıllı saatin en büyük özelliği, telefon gibi görüşme imkanı sağlayacak olmasıdır.Akıllı saate gelen mesajları göz ardı edebilir ya da kabul edebilirsiniz. Kullanıcı içeriğin tümünü görmek istediğinde, akıllı aktarım sayesinde ekranda görebilmektedir.Akıllı saatin özelliklerinden biri de, sesli kullanım özelliğine sahip olmasıdır. Cihazda bulunan dahili hoparlör ile kullanıcı, ahizesiz konuşma yapabilmektedir. Öyle ki günlük işini yaparken diğer yandan konuşma imkanına sahip olacaktır.Akıllı saatin içinde kamera özelliği bulunmaktadır. En güzel anlarınızda fotoğraf çekebilir ve hafızasında saklayabilirsiniz.Akıllı saat, ses kaydetme özelliğine sahiptir.Akıllı saat ile istediğiniz an müzik dinleyebilirsiniz.Akıllı saatte ayrıca adım ölçer bulunmaktadır. Yürürken veya spor yaparken adımlarınızı takip edebileceksiniz.Pirimehmet mahallesi 1710 sokak No: 1/3