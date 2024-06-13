Teknoloji Fakültesi Proje Sergisi Düzenlendi**

**Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 11. Bitirme Projesi Sergisi’ni Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda açtı. Serginin açılışında konuşan Vali Aydın Baruş, teknik bilimler alanında eğitim gören öğrencilerin uygulamalı eğitimlerinin önemine vurgu yaptı. Vali Baruş, “Okuldan mezun olduklarında iş hayatına hazırlanmada, okul yıllarında geliştirdikleri başarılı projeler büyük önem taşıyor. Kendilerine olan güvenlerini artırıyor ve eğitim gördükleri alanda başarılı olabileceklerine olan inançlarını güçlendiriyor,” dedi. Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nin proje hazırlama konusunda çok başarılı olduğunu belirten Vali Baruş, tüm öğrencileri tebrik etti.Açılışın ardından Vali Baruş, sergide yer alan stantları gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Sergide 5 ayrı bölümden toplam 100 proje yer aldı ve bu projelerin çoğu TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.Serginin açılışına Vali Aydın Baruş, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, ITSO Başkanı Metin Çelik, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.