### Asgari Ücrete Sürpriz Ara Zam: Kulislerde Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı



Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı karşısında ezilen milyonlarca asgari ücretli çalışan, Temmuz ayında maaşlarına zam yapılmasını bekliyor. Ancak ekonomi yönetimi, enflasyon karşısında haziran ayında maaşları açlık sınırının altına inen asgari ücretlilere zam yapılmasına kapıyı kapatmış durumda. Bu durum, 2024 yılının geri kalan aylarının zamsız geçilmesi halinde, asgari ücretlilerin son 50 yılın en zor dönemini yaşayacağına işaret ediyor.



**"VATANDAŞIN HİSSETTİĞİ ENFLASYON ÜÇ HANELİ"**

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Demiralp, "Düşük gelir grupları gelirlerinin çoğunu gıdaya, kiraya ve ulaştırmaya harcadıkları için sepetlerindeki ağırlık çok daha yüksek. Her ne kadar enflasyon oranı %75,5 olsa da, vatandaşın hissetmiş olduğu enflasyonun üç haneli olduğunu görüyoruz. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda asgari ücrete bir düzenleme yapılmamasını doğru bulmuyorum," dedi.



**"BİR BEDEL ÖDENECEK İSE BUNU TÜM TOPLUM ÖDEMELİ"**

Asgari ücrete zam yapılmasının bir zorunluluk olduğunu dile getiren Demiralp, "Enflasyonun %38 seviyelerine düşeceğine inanmıyorum. Bizim tahminimiz %50’lere yakın bir orana düşeceği yönünde. Bu ekonomik ortamda asgari ücret ile başlayacak ve diğer ücretlere de yansıyacak bir düzenleme yapılması şart. Yaşanan enflasyon, çok ciddi politik hataların sonuçlarından kaynaklanıyor. Bu hataların bedeli vatandaşa alım gücü düşürülerek ödetilmemeli. Bir bedel ödenecek ise bunu tüm toplum ödemeli," şeklinde konuştu.



**KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM ORTAYA ÇIKTI**

Hükümet kanadı her ne kadar asgari ücrete zam yapılmayacağını açıklasa da, ekonomik zorluklar altında ezilen vatandaşların taleplerine kayıtsız kalacak bir iktidarın bedel ödemek zorunda kalacağı düşüncesiyle sürpriz bir ara zam kararı alınabileceği öne sürülüyor. Kulislerde konuşulan bu düşünce, asgari ücret zammına ilişkin bazı oranların da ortaya çıkmasına neden oldu.



2024 yılının ilk 6 ayına ilişkin enflasyon oranının %25 olması beklenirken, asgari ücrete yapılacak ara zammın ise bu oranda olmayacağı belirtildi. Kulislerde, asgari ücrete %15 civarlarında bir zam yapılabileceği aktarılıyor. Söz konusu iddiaların gerçekleşmesi durumunda Temmuz ayında asgari ücret 17 bin 2 TL’den 19 bin 552 TL’ye yükselmiş olacak.



Öte yandan, kulislerde asgari ücrete sürpriz ara zam için bayram sonrası işaret ediliyor.