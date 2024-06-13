Belediyeden Resmi Açıklama Geldi

Isparta'da Sivrisinek ve Böcek Sorunu Büyüyor Haberimize: Belediyeden Açıklama

Isparta'da sivrisinek ve böcek popülasyonunun artışı, vatandaşları rahatsız ediyor. Isparta Haber Ajansı ve Radyo Isparta 98.6 MHz'de yer alan haberde, halkın belediyeden acil çözüm beklediği belirtilmişti.



Isparta Belediyesi'nden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlaçlama çalışmalarımızı gün içinde gerçekleştirmiyoruz. İlaçlama işlemleri, halkın rahatsız olmaması ve sağlık sorunları yaşamaması amacıyla sabah erken saatlerde ve geceleri yapılmaktadır. Özellikle astım hastaları ve dumandan etkilenen vatandaşlarımızın şikayetleri göz önünde bulundurularak bu zaman dilimleri tercih edilmektedir. Bu bağlamda, ilaçlama çalışmalarımız düzenli olarak devam etmektedir." denildi.



Videoda İlaçlama Yapıldığı Görünmektedir.



