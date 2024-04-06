"Tefal Marka Tavalar Yasaklanıyor: Sebebi Tüyler Ürpertti!"



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Fransız milletvekili Nicolas Thierry tarafından sunulan yasa teklifi, yapışmaz madde içeren tavaların yasaklanmasını öngörüyor. Yasa teklifi, sağlığı olumsuz etkileyebilecek kimyasalların kullanımını azaltmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, yapışmaz yüzeylerde sıkça kullanılan perflorlu ve poliflorlu alkil maddeler ya da kısaca PFAS içeren maddelerin kullanımıyla ilgili kısıtlamalar getiriliyor. Yasa teklifinin parlamentodaki geleceği, Cuma günü yapılacak oylama ile netlik kazanacak.



PFAS maddeleri, kimya endüstrisinde üretilen ve çevresel olarak tehlikeli olan maddelerdir. Havada, toprakta, nehir suyunda, gıdalarda ve insan vücudunda birikme eğilimi göstererek "sonsuz kirleticiler" olarak bilinirler. Uzmanlar PFAS'ı "21. yüzyılın en büyük kimyasal tehdidi" olarak tanımlarlar.



Yasa önerisi, Fransa'da binlerce kişinin istihdam edildiği üretim tesislerini tehdit ediyor. Bu nedenle, sendikalar ve Tefal fabrikası çalışanları, yasanın geri çekilmesi için protesto gösterileri düzenliyor. Öneri, yapışmaz kaplama içeren tava ve tencerelerin üretimini ve satışını yasaklayarak, daha çevreci alternatiflerin teşvik edilmesini amaçlıyor. Ancak, endüstri temsilcileri ve çalışanları, yasanın geçmesi durumunda işlerinin ve sektörlerinin zarar göreceğinden endişe ediyorlar.



Paris'te gerçekleşen gösterilerde, "Kızartma tavama dokunma" diyen protestocular, yasanın geri çekilmesi çağrısında bulundular. Tefal çalışanlarını temsil eden grup, yasanın geri çekilmesi gerektiğini dile getirdi.