Mahalle Mahalle Seçim Sonuçları: Partilerin Adaylarına Göre Oy Dağılımı Ortaya Çıktı!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Davraz, Çünür, Çelebiler, Binbirevler ve Batıkent mahallelerinde AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP Belediye Başkan Adaylarının aldıkları oyların listesi şu şekildedir:



**BATIKENT Mahallesi’nde kurulan 14 sandıkta:**

- AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen: 1454 oy

- İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural: 680 oy

- CHP Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan: 886 oy

- MHP Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın: 523 oy



**BİNBİREVLER Mahallesi’nde kurulan 6 sandıkta:**

- AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen: 619 oy

- İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural: 293 oy

- CHP Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan: 317 oy

- MHP Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın: 184 oy



**ÇELEBİLER Mahallesi’nde kurulan 2 sandıkta:**

- AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen: 192 oy

- İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural: 53 oy

- CHP Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan: 171 oy

- MHP Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın: 48 oy



**ÇÜNÜR Mahallesi’nde kurulan 32 sandıkta:**

- AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen: 3000 oy

- İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural: 1523 oy

- CHP Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan: 1786 oy

- MHP Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın: 956 oy



**DAVRAZ Mahallesi’nde kurulan 46 sandıkta:**

- AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen: 5056 oy

- İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural: 2209 oy

- CHP Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan: 2204 oy

- MHP Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın: 1124 oy



Bu sonuçlar, her mahalledeki adayların aldığı oyları göstermektedir.