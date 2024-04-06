"Bayram Öncesi Araç Sahiplerini Korkutan Gelişme: HGS Ücretlerine Tam Yüzde 75 Zam Geldi!"



3 Nisan 2024 tarihi itibarıyla Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) alt limit fiyatlarında yüzde 75'e varan bir artış gerçekleşti. Bankalar, müşterilerine gönderdikleri mesajlarla bu zam oranının uygulanacağını bildirdiler. Bu değişiklikle birlikte, HGS ücretleri 175 TL'ye kadar yükseldi ve otomatik yükleme tutarı da 175 TL olarak belirlendi. Bu artışla birlikte, otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliği yaşanmaması adına araç sahipleri uyarıldı.



Ayrıca, Brent petrolün varil fiyatı Rusya'nın petrol üretiminde kesintiye gitmesi sebebiyle hızla yükseliş gösteriyor. Bu durum, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına peş peşe zam gelmesini bekletiyor. Henüz resmi bir açıklama olmamakla birlikte, brent petrol fiyatlarının 90 dolar barajını aşmasıyla birlikte yakıt fiyatlarında artış olması bekleniyor.



Bu gelişmeler, bayram öncesinde araç sahiplerini olumsuz etkileyecek büyük zamların yaşanabileceği endişelerini artırmış durumda.