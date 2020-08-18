TED ISPARTA KOLEJ'İNDE1.SINIF KURA HEYECANI...

Okulumuzun 1.Sınıf öğrencileri ve değerli velilerimizin heyecanla beklediği kura çekimi öğretmenlerimiz ve velilerimizin katılımı ile TED Isparta Kolej’i kapalı spor salonunda noter huzurunda gerçekleşti.TED Isparta Koleji