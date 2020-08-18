81 İLDE KURULACAK

ROBOTİK KODLAMA’DAN UZAY TEKNOLOJİLERİNE

JÜRİ KARŞISINDA UYGULAMALI SINAV

ISPARTALI GENÇ MUCİTLER "DENEYAP" SINAVI İÇİN TER DÖKTÜ

Geleceğin teknoloji yıldızı olmayı hedefleyen 9 bin 554 genç, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında hünerlerini sergiledi. Cumhurbaşkanlığı’nın 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan Deneyap Projesi’nde yer almak isteyen öğrenciler, uygulamalı sınava girdi. Sınav, 15-16 ağustosta Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat’ta eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Sınavı geçen gençler, Deneyap’a kabul edilecek.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması sonucu başlatılan proje ile Türkiye çapında 81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezlerinde Deneyap Atölyeleri kurulacak. Milli Teknoloji Hamlesi’nin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan Deneyap, bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri, bir araya getiriyor. Geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri olabilecek öğrencileri ortaya çıkaracak olan Deneyap, gençleri Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda destekleyecek.Deneyap eğitim modeli, iki yaş grubundaki öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmalarına yönelik olarak tasarlandı. Denayap’ta, ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençler, Tasarım-Üretim, Robotik-Kodlama, Elektronik Programlama, Yazılım Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi alanlarda eğitimler alacak. Toplamda 3 yıl, hem temel teknoloji yetkinlikleri ve özel ilgi alanlarında derinleşme, hem de proje üretme kabiliyeti elde edecek olan öğrenciler, bu gelişim süreci sonunda geleceğin teknoloji yıldızları haline gelecek. Deneyap, ilk etapta 12 ilde hayata geçirildi. İkinci etapta ise 18 ilde eğitimler başlayacak. Diğer şehirlerde de atölyeler hızlı bir şekilde açılacak.Deneyap’ın ilk aşaması olan yazılı sınav, 9 şubatta yapılmıştı. Sınav günü yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Samsun ve Rize illerinde sınav tekrarlanmıştı. Yazılı sınavı başarı ile geçenlerin katılmaya hak kazandığı uygulama temelli proje çalışması, 15-16 ağustosta Bakanlığımız gençlik merkezlerinde ve spor salonlarında gerçekleştirildi. Sınavda öğrenciler kendilerine sunulan tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yaptı, tamamlanan projelerini de jüri üyelerine belirlenen süre dâhilinde anlattı. Jüri üyeleri, öğrencilerin, kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma becerileri dikkate alınarak değerlendirmede bulundu.Sınavda başarı sağlayan öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ne kabul edilerek, geleceğin teknoloji yıldızı olma hedefine bir adım daha yaklaşacak.Isparta’da "Deneyap" Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alacak öğrencilerin belirleneceği uygulama sınavına katılan genç mucitler, hünerlerini sergiledi. Sınava katılan 451 öğrenciden 160’ı "Deneyap" Teknoloji Atölyesi'ne kabul edilecek.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takimi Vakfının ortak çalışması sonucu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hizmet veren "Deneyap" Teknoloji Atölyesi'ne girmek isteyen 451 ilk ve ortaöğretim öğrencisi için Isparta Işıkkent Kapalı Spor Salonunda uygulama sınavı düzenlendi. Salona gelen öğrencilerin ilk olarak kovid 19 tedbirleri kapsamında ateş ölçümleri yapıldı. Sosyal mesafe kuralının uygulandığı sınav alanına giren öğrenciler, kendilerine sunulan tema doğrultusunda, özgün fikirlerini ortaya çıkaran ve teknik bilgilerini kullanabilecekleri projeleri jüri eşliğinde hazırladı. Mucit adaylarının belirlenen süreçte en iyi proje ve çalışmayı h9azırlamak için hünerlerini sergilediği sınavda, jurinin başarılı gördüğü 160 öğrenci "Deneyap" Teknoloji Atölyesi'ne kabul edilecek. Başarılı öğrenciler, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, nona-teknoloji malzeme bilimi ile havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarında ücretsiz eğitim alacak. Deneyap Atölyesine katılmak için Isparta’da ilk sınava 3 bin 128 öğrenci başvurdu, 2 bin 916 kişi katıldı. Sınava katılan bu öğrencilerden 451’i sınavı başarı ile geçerek, uygulama sınavına katılmaya hak kazanmıştı.