"Organ Bağışla Hayat Ver! "

TED Isparta Koleji'nde bu gün Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenimiz Yasemin Gedik tarafından lise 10. sınıf öğrencilerimize "Organ Bağışı Farkındalık ve Bilinçlendirme Etkinliği" düzenlendi. Etkinlikte organ bağışının önemini vurgulamak ve organ bağışı konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla sunumlar gerçekleştirildi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenimiz Yasemin GEDİK "Organ Bağışının Dini ve Ahlâkî Yönü"nü vurgularken SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Mehmet Zeki Er ise Organ ve doku naklinin tıbbi ve teknik yönlerine değinerek öğrencilerimizi bilgilendirdi.