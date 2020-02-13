Glaswin

Kısa bir Isparta gezisi için mükemmel resimler!

Kısa bir Isparta gezisi için mükemmel resimler!
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Sanatçı Öğrencilerin Resimleri Valilik Koridorlarını Süslüyor
12.02.2020
Isparta Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencilerinin eserleri Isparta Valiliği koridorlarında sergilenerek vatandaşların beğenisine sunuluyor. Öğrencilerin Isparta’nın tarihi ve doğal güzelliklerini resmettikleri çalışmalar birer usta işi. Valiliğe gelenler, Vali Ömer Seymenoğlu’nun önerisiyle sergilenen resimlere bakarak kısa bir Isparta gezisi yapmış oluyorlar. Resimlerde; Damgacı sokaktaki tarihi konaklar, Eğirdir Hızırbey Camisi, Isparta Tren Garı, Eski Milli Eğitim Müdürlüğü binası gibi Isparta’da simge olmuş birçok yapı bulunuyor.
1995 yılında açılan Isparta Güzel Sanatlar Lisesi çeyrek asırdır yetenekli öğrencileri uzman eğitimci kadrosunun birikimleriyle bilimsel bilgilerle donatarak geleceğe hazırlıyor. Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri mezun olduktan sonra yetenek sınavlarıyla öğrenci alan bir çok lisans bölümünde eğitim alma şansı buluyor. Okulun mezunları lisans eğitimlerinin ardından; resim ve müzik öğretmenliği, mimarlık, grafik ve endüstriyel ürün tasarımı, animasyon sektörü, devlet müzik koroları ve  üniversitelerin sanat fakültelerinin akademik kadroları gibi bir çok alanda kolayca kendilerine yer bulabiliyorlar.
Okulun sanatçı ruhlu yetenekli öğrencileri ise Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim almaktan oldukça mutlular.
Resmi, valilikte sergilenen 12. sınıf resim bölümü öğrencisi Merve Sarı okuluyla ve yaptığı resimle ilgili duygularını şöyle ifade etti. “8. Sınıfta resme olan yeteneğimi fark etmem beni bu okula yöneltti. İlk başlarda resim öğretmeni olmayı düşünüyordum ama okuldaki eğitimlerden sonra iç mimarlık ve grafikerlik bölümlerini de düşünmeye başladım. Valilikte lavanta resmim sergileniyor. Lavantayı Isparta’yı temsil ettiğini düşündüğüm için ve mor rengin enerjisinin yüksek olduğunu düşündüğüm için seçtim.” dedi.
Sergide resmi bulunan diğer bir öğrenci Efe ise, “Damgacı sokaktaki eski evlerin fotoğraflarından bir tane fotoğraf beğendim onu kraft kağıt üzerine akrilik boya ile kendi yorumumu katarak çalıştım. Yaşadığım şehrin tarihini değerlerini araştırıp onu resimlerimde canlandırmak ve bu resmin sergilenmesi beni oldukça mutlu etti.” diye konuştu.
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okulda sunulan pansiyon imkanı, il dışından gelen öğrenciler tarafından da yüksek oranda tercih edilmesine sebep oluyor. Demirbaş ve temrinliklerin (eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılan sarf malzemesi)  devlet tarafından karşılandığı  okulda, 250 öğrenci resim ve müzik bölümlerinde eğitim alarak geleceğe hazırlanıyorlar. Bir okuldan çok sanat atölyesini andıran Güzel Sanatlar Lisesi’nin her köşesi de sanat eserleriyle bezenmiş. Okul koridorlarında ise müzik sesi hiç eksik olmuyor. Okulda sanat derslerinin yanı sıra Anadolu Lisesi kültür derslerinin müfredatı da öğrencilere verilmekte.
24 yıldır Güzel Sanatlar Lisesi’nde  resim öğretmenliği yaparak birçok başarılı öğrenci yetiştiren  Gülsün Hız ise yetiştirdikleri öğrencilerin iyi yerlere gelmesinin kendilerini gururlandırdığını söyleyerek, “ Buradan mezun olup moda tasarım, iç mimari, animasyon  gibi alanlarda çok başarılı işlere imza atarak sektörde isim yapmış bir çok öğrencimiz var. Bunları duydukça gururlanıyoruz. Mezun öğrencilerimiz zaman zaman okulumuza gelerek bizlerle birlikte oluyorlar ve şu anki öğrencilerimize rol modellik yapıyorlar. Bunlar biz öğretmenleri çok gururlandırıyor.” dedi.


































































 
Eğirdir Hızırbey CamisiIsparta Tren GarıEski Milli Eğitim Müdürlüğü binası
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kısa bir Isparta gezisi için mükemmel resimler!
Isparta Belediyesi yeni logosunu arıyor! Ödüllü tasarım Yarışması...
KOZA TEKSTİL ‘’ İÇİNİZ RAHAT ETSİN’’
Antalya, Isparta ve Burdur’dan 15 kadın kooperatifin 29 temsilcisi toplandı
Isparta'da Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Desteklemeleri İstişare Toplantısı
Ezgi Pastanesi 'En mutlu anlarımızın en tatlı simgesi'
Isparta'da basketbol heyecanı: Kıyasıya mücadele!
ISUBÜ İLE PROTOKOL İMZALADILAR...
Eğirdir'den 45 Kişilik Grup Umre Ziyareti İçin Dualarla Uğurlandı
Bakanlık açıkladı: Binlerce personel alınacak!
Isparta'dan İdlib'e doğru yardım tırları yola çıktı
Isparta'da futbol tutkunlarına davet! Bu maça mutlaka gidin!
MÜJDE! KIZILDAĞ İÇİN SAĞLIK RAPORU ÇIKTI!
Yalvaç'ta müjdeli haber! projede son aşamaya gelindi...
Aranan 30 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı
​Isparta Belediyesinde görev değişiklikleri...
Gazetecileri Isparta adeta büyüledi, hayran kaldılar!
TÜED Isparta şubesi bildirdi! emeklilere müjde!
Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Temsilcileri Isparta da….
Isparta spor yazarı Kontratak Yunus Özler değerlendirdi
Isparta'daki dolandırıcılık olayına suçüstü!
Isparta'da intiharı önleme eylem planı ile ilgili çalıştay yapılacak!
Isparta, Antalya, Burdur toplam ne kadar tüketti? rapor açıklandı
Isparta OBM'den Kızılay'a kan bağışı
Haber: Isparta 32 Spor'da sevindiren galibiyet!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktı
ISPARTA PIRLANTAISPARTA TESİSAT TAMİRCİSİISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da çizme bot ve ayakkabılarda şok fiyatlar!Isparta'da çizme bot ve ayakkabılarda şok fiyatlar!06 Şubat 2020
Belediye'den duyuru: eğitime ara verildi...Belediye'den duyuru: eğitime ara verildi...06 Şubat 2020
ÖNDER ŞEKERLEME AVM 6. ŞUBESİ TÖRENLE AÇILDI ÖNDER ŞEKERLEME AVM 6. ŞUBESİ TÖRENLE AÇILDI07 Şubat 2020
Eğirdir Belediye Başkanı Gök, İzmit'te toplantıya katıldıEğirdir Belediye Başkanı Gök, İzmit'te toplantıya katıldı06 Şubat 2020
65 yaş için ücretsiz otobüse yeni formül65 yaş için ücretsiz otobüse yeni formül07 Şubat 2020
2. kattan düşmüştü Isparta'da tedavi olup sağlığına kavuştu2. kattan düşmüştü Isparta'da tedavi olup sağlığına kavuştu06 Şubat 2020
Isparta'da jandarma FETÖ/PDY operasyonunda yakaladıIsparta'da jandarma FETÖ/PDY operasyonunda yakaladı07 Şubat 2020
Gözde Balık Evi : '' Lezzetli Balık Yemenin Keyfi'' Gözde Balık Evi : '' Lezzetli Balık Yemenin Keyfi'' 08 Şubat 2020
ISPARTA'DA BELEDİYEDEN ÇOK HIZLI MÜDAHALEISPARTA'DA BELEDİYEDEN ÇOK HIZLI MÜDAHALE06 Şubat 2020
TED Isparta Koleji öğrencisi ödül aldıTED Isparta Koleji öğrencisi ödül aldı07 Şubat 2020
Eğirdir Belediye Başkanı Gök, sabah namazına gelen gençleri ödüllendirdiEğirdir Belediye Başkanı Gök, sabah namazına gelen gençleri ödüllendirdi08 Şubat 2020
Isparta'da şiddetli rüzgar etkisini gösterdi - Yıktı Geçti...!Isparta'da şiddetli rüzgar etkisini gösterdi - Yıktı Geçti...!06 Şubat 2020
Isparta'daki sürücülere önemli uyarı! yolu kullanmayın!Isparta'daki sürücülere önemli uyarı! yolu kullanmayın!08 Şubat 2020
GÖDÜNMÜ AVM'DEN ÇOK ÖZEL HEDİYELİK EŞYALARGÖDÜNMÜ AVM'DEN ÇOK ÖZEL HEDİYELİK EŞYALAR08 Şubat 2020
Isparta'da KOAH Hastaları için önemli çalışmaIsparta'da KOAH Hastaları için önemli çalışma06 Şubat 2020
Isparta OBM, 10 yıllık planlanmasını yaptıIsparta OBM, 10 yıllık planlanmasını yaptı06 Şubat 2020
Isparta Belediyesi'nden muhtarlara müjde!Isparta Belediyesi'nden muhtarlara müjde!09 Şubat 2020
ISPARTA İL GENEL MECLİSİ AKSU’DA TOPLANDIISPARTA İL GENEL MECLİSİ AKSU’DA TOPLANDI06 Şubat 2020
ISPARTA'DA HEM'DEN MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSUISPARTA'DA HEM'DEN MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU08 Şubat 2020
​Isparta Belediyesinde görev değişiklikleri...​Isparta Belediyesinde görev değişiklikleri...10 Şubat 2020