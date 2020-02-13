Sanatçı Öğrencilerin Resimleri Valilik Koridorlarını Süslüyor

12.02.2020Isparta Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencilerinin eserleri Isparta Valiliği koridorlarında sergilenerek vatandaşların beğenisine sunuluyor. Öğrencilerin Isparta’nın tarihi ve doğal güzelliklerini resmettikleri çalışmalar birer usta işi. Valiliğe gelenler, Vali Ömer Seymenoğlu’nun önerisiyle sergilenen resimlere bakarak kısa bir Isparta gezisi yapmış oluyorlar. Resimlerde; Damgacı sokaktaki tarihi konaklar, Eğirdir Hızırbey Camisi, Isparta Tren Garı, Eski Milli Eğitim Müdürlüğü binası gibi Isparta’da simge olmuş birçok yapı bulunuyor.1995 yılında açılan Isparta Güzel Sanatlar Lisesi çeyrek asırdır yetenekli öğrencileri uzman eğitimci kadrosunun birikimleriyle bilimsel bilgilerle donatarak geleceğe hazırlıyor. Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri mezun olduktan sonra yetenek sınavlarıyla öğrenci alan bir çok lisans bölümünde eğitim alma şansı buluyor. Okulun mezunları lisans eğitimlerinin ardından; resim ve müzik öğretmenliği, mimarlık, grafik ve endüstriyel ürün tasarımı, animasyon sektörü, devlet müzik koroları ve üniversitelerin sanat fakültelerinin akademik kadroları gibi bir çok alanda kolayca kendilerine yer bulabiliyorlar.Okulun sanatçı ruhlu yetenekli öğrencileri ise Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim almaktan oldukça mutlular.Resmi, valilikte sergilenen 12. sınıf resim bölümü öğrencisi Merve Sarı okuluyla ve yaptığı resimle ilgili duygularını şöyle ifade etti. “8. Sınıfta resme olan yeteneğimi fark etmem beni bu okula yöneltti. İlk başlarda resim öğretmeni olmayı düşünüyordum ama okuldaki eğitimlerden sonra iç mimarlık ve grafikerlik bölümlerini de düşünmeye başladım. Valilikte lavanta resmim sergileniyor. Lavantayı Isparta’yı temsil ettiğini düşündüğüm için ve mor rengin enerjisinin yüksek olduğunu düşündüğüm için seçtim.” dedi.Sergide resmi bulunan diğer bir öğrenci Efe ise, “Damgacı sokaktaki eski evlerin fotoğraflarından bir tane fotoğraf beğendim onu kraft kağıt üzerine akrilik boya ile kendi yorumumu katarak çalıştım. Yaşadığım şehrin tarihini değerlerini araştırıp onu resimlerimde canlandırmak ve bu resmin sergilenmesi beni oldukça mutlu etti.” diye konuştu.Yetenek sınavıyla öğrenci alan okulda sunulan pansiyon imkanı, il dışından gelen öğrenciler tarafından da yüksek oranda tercih edilmesine sebep oluyor. Demirbaş ve temrinliklerin (eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılan sarf malzemesi) devlet tarafından karşılandığı okulda, 250 öğrenci resim ve müzik bölümlerinde eğitim alarak geleceğe hazırlanıyorlar. Bir okuldan çok sanat atölyesini andıran Güzel Sanatlar Lisesi’nin her köşesi de sanat eserleriyle bezenmiş. Okul koridorlarında ise müzik sesi hiç eksik olmuyor. Okulda sanat derslerinin yanı sıra Anadolu Lisesi kültür derslerinin müfredatı da öğrencilere verilmekte.24 yıldır Güzel Sanatlar Lisesi’nde resim öğretmenliği yaparak birçok başarılı öğrenci yetiştiren Gülsün Hız ise yetiştirdikleri öğrencilerin iyi yerlere gelmesinin kendilerini gururlandırdığını söyleyerek, “ Buradan mezun olup moda tasarım, iç mimari, animasyon gibi alanlarda çok başarılı işlere imza atarak sektörde isim yapmış bir çok öğrencimiz var. Bunları duydukça gururlanıyoruz. Mezun öğrencilerimiz zaman zaman okulumuza gelerek bizlerle birlikte oluyorlar ve şu anki öğrencilerimize rol modellik yapıyorlar. Bunlar biz öğretmenleri çok gururlandırıyor.” dedi.